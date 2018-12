O mamă româncă riscă închisoarea şi să-şi piardă copilul în urma acuzaţiilor unui italian

Au curs lacrimi marţi, într-o sală de judecată, a Curţii de Apel Bucureşti. O bucureşteancă poate ajunge după gratii, după ce a fost acuzată de fostul iubit, un judecător italian, că nu l-ar fi lăsat să vadă copilul pe care îl au împreună.

Femeia ar putea fi condamnată chiar în pragul Crăciunului, pentru nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului, acuzaţie ce i-a mai adus o pedeapsă şi în Italia.

Mamă, o angajată RATB, a izbucnit în plâns în momentul în care le-a cerut judecătorilor să nu o trimită la închisoare pentru că i-ar fi interzis tatălui, pe care cândva l-a iubit, să îşi viziteze fiul. Bărbatul, un judecător italian, spune că deşi are custodia exclusivă asupra băieţelului de 6 ani nu se bucura de drepturile sale şi că nu se mai poate înţelege cu mama care a ales acum cinci ani să plece din Italia.

Domenico Falco, tatăl copilului: „Chestiunea cea mai gravă este că acest copil mi-a fost încredinţat acum an şi jumătate pe cale exclusivă, şi nu pot să execut aceasta sentinţa şi să îl văd pe fiul meu nici măcar un minut. Unica sărbătoare pe care am petrecut-o împreună acasă la mama, sub supravegherea mamei, ca şi cum aş fi un delincvent."

Nu este însă pentru prima dată când femeia este acuzată că nu a respectat decizia judecătorilor. Anul trecut a mai fost condamnată la două luni de închisoare, dar judecătorii au fost îngăduitori şi au amânat executarea pedepsei. Dar cum conflictul nu s-a stins, s-a ajuns la al doilea proces penal în Italia şi a primit un an şi patru luni de închisoare cu suspendare. Sentinţa nu e definitivă.

Mama spune că singura ei vină este că îşi iubeşte copilul pe care vrea să îl crească în România. Susţine că judecătorul italian ar fi prea puţin interesat de pedepsirea copilului şi ar vrea doar să o pedepsească pe ea.

Domenico Falco: „Spuneţi-mi voi ce aş putea să fac ca să îmi văd fiul. Mama nu îmi permite. Mama nu îmi permite, m-am dus la judecători. Am fost la poliţie. Fiul meu are nevoie să aibă un tată. Asta nu se înţelege.”

Salvarea mamei ar putea veni chiar de la procurori care în pledoaria lor deşi au recunoscut că este vorba despre o infracţiune, au cerut ca ea să nu fie trimisă după gratii. O asemenea condamnare, susţin cei din ministerul public, ar fi o despărţire brutală a femeii de propriul copil.

Soarta mamei va fi decisă de Curtea de Apel înainte de Crăciun. Însă nu este singura problemă. În Italia are deja o altă condamnare în prima instanţă la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, iar în România ar putea fi decăzută din drepturile părinteşti.

