O fetiță de un an și jumătate din Galați care a căzut în Dunăre a fost salvată în ultimul moment de un ofițer

O fetiță de un an și jumătate, recuperată de rude din Dunăre, trăiește datorită unui ofițer de penitenciar.

Bărbatul, aflat în timpul său liber, a intervenit când micuța a fost adusă la mal și a resuscitat-o până la venirea unui elicopter SMURD.

Dacă omul nu i-ar fi sărit în ajutor, copila risca să moară, spun doctorii.

Copila în vârstă de un an şi jumătate era împreună cu familia şi cu mai mulţi prieteni pe o insulă din apropiere de Galaţi, unde se poate ajunge doar cu barca. La un moment dat, fetiţa, care se juca într-o piscină gonflabilă, pe mal, a dispărut. În scurt timp, rudele au zărit-o în apă, fiind la un pas de a se îneca. Au reuşit să o scoată din Dunăre şi au cerut ajutor. Din fericire, printre cei aflaţi pe plaja era şi un ofiţer de penitenciar de 32 de ani, care se ocupă cu managementul situaţiilor de urgenţă. Imediat, bărbatul a început să o resusciteze pe micuţă.

Valentin Ganea, ofiţer penitenciar: "Am început să îi fac masaj cardiac, cred că a durat aproximativ o oră şi ceva, sincer am pierdut noţiunea timpului, până la venirea echipajului SMURD cu elicopterul. Când am ajuns acolo, ea începea deja să fie un pic vânata la faţă. Dar, continuând masajul şi încercând să îl facem cât mai corect, ea a început să prindă un pic de culoare, o simţeam la masaj că începe să respire, abdomenul şi cu plămânii se trăgeau şi se retrăgeau".

Medicii SMURD i-au spus ofiţerului că doar intervenţia lui hotărâtă i-a salvat viaţa fetiţei. În panică instalată, omul şi-a păstrat calmul şi a reuşit să o readucă în simţiri pe copilă.

Gabriela Costin, IPJ Galaţi: "Într-un moment de neatenţie a părinţilor ar fi intrat în Dunăre, fiind găsită, din fericire, imediat, la aproximativ 20 de metri de locul în care se juca. Până la sosirea elicopterului SMURD, fetiţei i-au fost aplicate manevre de resuscitare de către un bărbat aflat în zonă, fiind ulterior transportată la spital."

Fetiţa este acum la Spitalul de Urgente pentru Copii din Galaţi.

Iuliana Moraru, Spitalul de Pediatrie Galaţi: "Putem spune că, dacă nu intervenea acea persoană, existau şanse foarte mari ca, până la ajungerea echipajelor specializate, copilul să fi fost decedat. Fetiţa este într-o stare stabilă în momentul de faţă, echilibrată cardio-respirator, detubata, respiră spontan. Din punct de vedere neurologic, nu este o stare generală bună, se pare că hipoxia prelungită va lăsa sechele neurologice."

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.