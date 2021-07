O femeie din județul Bacău a dispărut fără urmă de trei zile. Autoritățile sunt în alertă

O femeie de 75 de ani, din Borzeşti, județul Bacău, este căutată de trei zile. Familia, extrem de îngrijorată, spune că bătrână este bolnava și comunică greu.

Mai multe echipaje de polițiști, pompieri și jandarmi încearcă încă de marți să-i dea de urmă. În sprijinul lor a venit și un voluntar cu o dronă, care a cercetat împrejurimile.

Bătrână de 75 de ani a fost văzută ultima dată luni seara, în gospodărie, iar la un moment dat a dispărut fară urmă.

O femeie venită în vizită a anunțat-o pe fiica ei în momentul în care nu a mai zărit-o și atunci s-a dat alarma.

Mihaela Vrânceanu, nepoata bătrânei care a dispărut: "Noi eram aici în curte și ea era la găini, mătura. Noi am intrat la fiica ei în casă și am stat 5 minute, iar când am ieșit nu mai era. Ne-am sesizat că nu mai e și am început să o căutam. Noi am bănuit că este în gradină, că de obicei acolo mergea. Atunci am ieșit în împrejurimi și pe jos și cu mașina".

Citește și Cod roşu de furtună în zone din judeţul Bacău. Până la ce oră este valabil

Bătrână are demenţă senilă și este complet ruptă de realitate, iar comunicarea cu ea este foarte dificilă, spun rudele.

Fiica femeii a cerut ajutorul vecinilor imediat ce a sesizat dispariția bătrânei.

Cornelia Muscalu, fiica bătrânei: "Nu poate comunica atât de bine. La ea prezentul nu mai există de câțiva ani. Doar ce își aduce aminte din trecut. În oraș ar fi putut să meargă unde a locuit la apartament sau pe unde mai cunoștea. Am sunat, am verificat toată zona, fară niciun rezultat".

Marți, căutările au fost reluate cu ajutorul polițiștilor, jandarmilor și pompierilor. Salvatorii au scotocit din nou împrejurimile, însă fără rezultat.

Voluntar: "Un perimetru de 2 kilometri pătrați în jurul casei. Avem în jurul nostru lanuri de porumb, de floarea soarelui de 3 metri înălțime. Cât a fost posibil, am intrat și am căutat".

Mai multe echipaje de polițiști au reluat și miercuri căutările, extinzând aria și în Oneşti.

La momentul dispariției bătrână purta o pereche de pantaloni alb-cenușii, batic pe cap de culoare închisă și o pereche de șlapi în picioare. Se exprimă cu dificultate și are un defect la un ochi. Cine o vede este rugat să sune la 112.