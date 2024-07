O femeie de 67 de ani, atacată de fostul iubit, a fost salvată de fiul ei din Italia. Cum a știut că trebuie să sune la 112

Tânărul a sunat imediat la Poliţie, iar agenţii au intervenit și l-au imobilizat pe individ.

Femeia de 67 de ani locuieşte singură în comuna Țânțăreni. Fiul ei munceşte în Italia şi deseori se asigură, cu ajutorul camerelor de supraveghere, că acasă totul este în regulă. Dintr-o dată, l-a văzut pe fostul partener al femeii cum o atacă.

Vecină: „A văzut-o pe camere, că are 3, 4 camere în spate acolo și a văzut-o copilul că a intrat prin spate, are intrare prin spate, mumă, și cică a intrat. Eu am auzit un zgomot, dar am zis că ea poate taie lemne”.

Poliţiştii din comună au plecat imediat spre casa victimei. Femeia fusese deja lovită de câteva ori de individ.

Ioana Nanu, IPJ Gorj: „Bărbatul a spart geamurile de la ușa de la intrare în imobil, a pătruns în locuință fără acord, a deposedat-o de telefoanele mobile și a încercat să întrețină relații sexuale cu aceasta prin violență. Polițiștii au solicitat sprijinul unui echipaj de ambulanță”.

Cei doi se despărţiseră recent, iar relaţia lor a fost mereu problematică.

Vecină: „Mumă, când se îndrăgosteau, când se certau, aici a fost o telenovelă la ei”.



După atac, femeia a rămas internată la spital, în vreme ce fostul ei partener a fost reţinut pentru tâlhărie, violare de domiciliu, distrugere și tentativă de viol.

