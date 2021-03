O femeie din Dâmbovița, amenințată și bătută de fostul soț: „A venit mort de beat, despuiat”

O căsnicie de 11 ani s-a terminat la poliție și în instanță pentru doi soți din localitatea Serdanu, județul Dâmbovița.

Femeia, mamă a doi copii, de doi ani și nouă ani, a cerut ordin de protecție pe motiv că fostul soț a bătut-o și continuă să o amenințe. Bărbatul susține însă că n-a lovit-o și că scandalul a pornit de la refuzul ei de a-l lăsa să-și vadă copiii, în special pe fetița cea mică.

Cei doi soți au locuit împreună mai bine de 10 ani și au împreună doi copii. Femeia, de 27 de ani, povestește că omul ar fi decis să își abandoneze familia și să își refacă viața împreună cu o altă femeie, numai că și după divorț certurile între ei au continuat.

Reclamantă: „El, când am rămas a doua oară însărcinată și-a găsit altă femeie, a ales-o pe ea, lăsându-și familia. De doi ani mă terorizează, deja m-a agresat. A venit la poartă la mine cu cuțitul. Am avut ordin de protecție, l-a încălcat.”

Bărbatul acuzat se apară și spune că reclamațiile fostei soții ar fi nefondate. Recunoaște însă că sunt tensiuni între ei, din cauză că femeia îi interzice să-și viziteze copiii.

Bărbatul reclamat: „Nu am bătut-o niciodată. Am cerut fata, să văd și eu copilul. A zis că nu îmi dă fetița, a ieșit o discuție aprinsă. A apărut taică-său, a început să mă înjure, să îmi arate semne.”

Rudele femeii susțin că și ele se simt amenințate de bărbat.

Martor: „Ea a avut și ordin de protecție. Eu am fost martoră în dosar și fiindcă eu am fost martor la ea în dosar am primit tot felul de amenințări, a venit peste noi la trei dimineața.”

Vecină: „A venit mort de beat, s-a despuiat, cum l-a făcut mă-sa. A bătut-o la poartă și în curte.”

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind acuzat de lovire sau alte violențe, violare de domiciliu și amenințare.

Procurorul de caz a decis însă să fie cercetat în stare de libertate. Pe numele lui a fost emis un nou ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.