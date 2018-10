O femeie de 92 de ani şi un copil de 1 an şi 10 luni, la o cursă de alergare, în Blaj

Peste 800 de oameni din toată ţara s-au adunat pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, în judeţul Alba pentru a alerga în scop caritabil.

Cel mai tânăr participant a avut aproape 2 ani, iar cel mai în vârstă a împlinit 92 de ani. Cu toţii au alergat mânaţi de aceeaşi dorinţă de a ajuta copiii cu probeleme. Sute de oameni din toată ţara şi de toate vârstele s-au prezentat la Blaj cu acelaşi scop: strângerea de fonduri pentru copiii cu sindrom Down. Şi-au făcut încălzirea şi s-au aliniat la linia de start.

Printre participanţii cu suflet mare am întâlnit-o şi pe doamna Elena în vârstă de 92 de ani, care a început să alerge la 57 de ani, iar prima medalie a câştigat-o la 65 de ani. Îi face concurenţă domnul Ionel din Mediaş care are 63 de ani.

Secretul lor este nicio zi fără mişcare, iar crosul speranţei i-a unit pe toţi pe Câmpia Libertăţii la Blaj pentru a ajuta copiii bolnavi. Şi cei mai tineri s-au aliniat la start şi au alegat mânaţi de aceeaşi dorinţă.

Andrei Gaspar – organizator: "Anul acesta am reuşit să atingem numărul de 840 de participanţi. Cel mai tânăr concurrent are 1 an şi 10 luni."

Sumele strânse din taxa de înscriere au ajuns la Serviciul de Ajutor Maltez din Blaj, la copii diagnosticaţi de autism ori cu sindrom Down.