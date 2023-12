O bătrână din Iași imobilizată la pat a murit arsă de vie, strigând disperată după ajutor. Ce spun vecinii

Vecinii au încercat să intre în casă, dar le-a fost imposibil.

Incendiul a izbucnit, miercuri dimineață, aproape de ora 8. Bătrâna de 72 de ani avea probleme locomotorii și nu a reușit decât să strige după ajutor, dar nimeni nu a auzit-o. Cei care au văzut primii pericolul au fost vecinii femeii.

Bătrână: „Am văzut acolo fum, am văzut. Și am strigat la copiii mei, au sărit, au spart geamul, au ieșit. Flacăra era prea mare. Am dat alarma, am țipat ca să sară lumea, să o scoată”.

Bărbat: „Când am ajuns acolo văd foc. Băieții au ieșit din casă, au pus mâna pe găleată. Aduc pompa să băgăm în fântână, dar ce să facă cu furtunul”.

Focul a pornit de la un scurtcircuit

Când au văzut că nu au șanse de izbândă, oamenii au sunat la 112 după ajutor. Pentru biata femeie a fost, însă prea târziu.

Băiat: „Știam că femeia era la pat și nu putea să meargă. Am încercat, dar flacările erau atât de mari, încât nu puteam să intervenim absolut deloc. Fratele meu a încercat să spargă un geam”.

Trupul carbonizat al femeii a fost găsit de pompieri în casa distrusă. Cel mai probabil, focul a pornit din cauza unui scurtcircuit, spun militarii.

Dată publicare: 27-12-2023 15:52