O femeie de 28 de ani cu o formă uşoară de COVID a murit la maternitate, la numai o zi după ce născuse o fetiță

O nouă tragedie în județul Galați, în epidemia de Covid-19. O femeie de numai 28 de ani din Adjud a încetat din viață la maternitate, la numai o zi după ce adusese pe lume, prin cezariană, o fetiță sănătoasă.

Gravida avea, spun rudele, o formă ușoară de coronavirus și se simțea bine. Nou-născutul a fost testat pentru SARS-CoV-2, iar rezultatul este negativ. Tulburat, soțul femeii a depus o plângere la poliție și vrea să afle cu exactitate ce s-a întâmplat cu soția lui.

Tânăra de 28 de ani a fost testată în urmă cu o săptămână pentru SARS-CoV-2 și rezultatul a fost pozitiv. Pentru a fi monitorizată în permanentă, medicii de la Adjud i-au recomandat să se interneze la maternitatea din Galați, mai ales că sarcina ajunsese deja la 35 de săptămâni.

Costinela Georgescu, manager Maternitatea Buna Vestire, Galați: „Comisia de medici din cadrul unității noastre a hotărât, datorită simptomatologiei și a agitației psiho-motorie pe care o prezenta mama, în scop vital fetal, intervenția și nașterea prin operație cezariană. S-a născut o fetiță, un nou-născut de sex feminin, cu greutatea 2600 de grame, cu apgar 8, pentru care s-a făcut și testul PCR și care a ieșit negativ."

La numai o zi după naștere, mamei i s-a făcut rău. A intrat în stop cardio-respirator și manevrele de resuscitare nu au dat rezultate. Soțul femeii, asistent medical de meserie, nu reușește să înțeleagă ce s-a întâmplat.

George Paiu, soțul femeii: „Tot timpul am vorbit cu ea la telefon. A fost bine. Sâmbătă dimineață i s-a făcut cezariană. A ieșit din cezariană la 10 și un sfert, mi-a trimis medicul neonatolog poze cu fetița. Este bine. Am vorbit cu mama tot timpul, ultima oară ieri, la 14 și 17 minute, era bine și, la ora 17 și 20, cam așa, m-a sunat să-mi zică că a decedat."

Bărbatul are suspiciuni legate de felul în care a fost îngrijită în spital soția lui și a depus o plângere la poliție pentru ucidere din culpă și neglijență în serviciu.

George Paiu, soțul femeii: „După ce i s-a făcut cezariană, am vorbit cu ea, am întrebat-o: „Tu mai ai nevoie de mască de oxigen?" Și a zis: „Nu. Respir normal, nu mai am niciun fel de problemă". Totul era bine. Nu știu exact cauza morții. Vreau să știu și eu ce s-a întâmplat cu soția mea."

Femeia în vârstă de 28 de ani a încetat din viață la Maternitatea Buna Vestire din Galați.

Apropiații au deschis un cont bancar pe numele soțului ei și încearcă să obțină ajutor pentru a depăși acest moment tragic.

În urma femeii rămâne și o fetiță de numai cinci ani, care o aștepta acasă, la Adjud, împreună cu sora ei mai mică, abia venită pe lume.