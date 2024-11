O femeie care livra mâncare a fost atacată brutal de un individ necunoscut, la Timișoara. Bărbatul ar fi vrut să o violeze

Locuitorii din blocul unde femeia venise cu comanda au reușit să o salveze din mâinile agresorului.

Atențe, urmează detalii cu un puternic impact emoțional!



Incidentul s-a petrecut într-un complex rezidențial, aproape de centrul orașului, unde tânăra trebuia să livreze o comandă. Din senin, individul s-a năpustit asupra ei.

Martor: „Trebuia să ajungă cu mâncare la noi și dintr-o dată am auzit la telefon, fiica mea a auzit la telefon, că ea a făcut comanda, că o doamnă țipa în telefon „veniți, veniți repede jos că mă omoară.” A întrebat-o dacă este evreică.”



Individul avea la el o sacoșă cu sticle. A spart una dintre ele și și-a amenințat victima cu moartea. Țipetele disperate ale femeii au fost auzite de mai mulți locatari, care au ieșit să o scape de agresor.

Andrei Caius neamtu, martor: „Am auzit niște țipete, urlete ale unei femei. Am ieșit de urgență la balcon. Am văzut o persoană străină de acest loc care avea o sticla în mână și o agresa pe respectiva femeie. Am coborât de urgență jos. Persoana respectiva a alergat, a plecat, iar eu m-am luat după ea. A încercat să arunce cu sticla după mine. Am imobilizat-o și am așteptat să vină poliția.”



Martorii spun că cei doi nu se cunoșteau, iar bărbatul ar fi intenționat să o violeze.

Femeia a fost transportată la spital cu răni gave la față și corp. Agresorul a fost dus la audieri.

