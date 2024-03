O femeie a murit într-un accident după ce soțul ei a făcut o manevră imprudentă, în Timișoara. „N-am avut timp de reacție”

Bărbatul a făcut o manevră imprudentă și au fost loviți de o altă mașină, care circula regulamentar. La spital au ajuns și alte patru persoane, inclusiv două minore.

Șoferul în vârstă de 57 de ani circula pe prima bandă a șoselei când a observat că i-a picat motocoasa pe care o transporta. Ar fi văzut în oglinda retrovizoare că o altă mașină s-a oprit lângă ea și a luat decizia imprudentă de a întoarce peste linia continuă. Din spate, pe banda a doua, a venit mașina condusă de soția acestui bărbat.

Pasager: „După prima bandă or tăiat linia contină, am intrat în el, nici nu am mai avut timp să reacționăm. Ei spun că or pierdut nu știu ce, că li s-a deschis portbagajul”.

Femeia de 49 de ani era pe bancheta din spate a mașinii care a vrut să întoarcă. Impactul a proiectat-o în afara autoturismului, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. În cealaltă mașină erau șoferița de 47 de ani, soțul și cele două fetițe - de 10 și 12 ani.

Plt. adjutant Mihai Răzvan Elena, ISU Timiș: „În urma accidentului, două persoane adulte și doi minori au fost transportați la spital, o persoană adultă a refuzat transportul la spital și o persoană adultă a fost declarată decedată”.

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”.

Din fericire, starea celor patru victime e stabilă.

