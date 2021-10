O fată de 24 de ani a murit de Covid după ce a născut: “Nu avea nicio boală, sănătoasă tun"

Unei fetiţe care abia s-a născut, COVID-19 i-a furat dreptul de a-şi cunoaşte mama. Cea care a adus-o pe lume, s-a stins la numai 24 de ani. S-a întâmplat la Botoşani.

Iar povești amare ca aceasta sunt peste tot în ţară. Dintre cei peste 400 de morţi, raportaţi de autorităţi, de miercuri până joi, 3 nu împliniseră 30 de ani. Doar în ultima lună boala a adus doliu în 11 mii de familii din România.

Cătălina avea doar 24 de ani și a stat în spital timp de o lună. Tânăra era însărcinată în luna a 8-a așa că medicii au operat-o de urgență ca să îi salveze pruncul. Biata de ea nu și-a văzut niciodată fetița. Vestea că s-a prăpădit i-a șocat pe ai ei. Erau convinși că se va face bine.

Florica Timofte, mama tinerei: ''Ea la telefon vorbea cu masca, simțea că se sufocă. Am vorbit pe cameră, arată foarte bine mi-a spus: ‘Mama, după ce am mers cu salvarea, am expectorat din piept și sunt bine și dacă dă Dumnezeu joi și vineri vin acasă’ Nu avea nicio boală, era un munte de fată, sănătoasă tun, nu avea nimic, era cu toate analizele la zi"

Cătălina s-a stins în salonul de recuperare. Avea plămânii foarte afectați.

Lavinia Siminiceanu, sora tinerei: "Era bine, a vorbit cu mama pe camera era îmbujorată a zis că în 2 zile vine acasă și chiar dacă nu vede fetița în 7 zile se recuperează și ea și o să o vedem, nici nu a văzut-o, nici nu a strâns-o în brațe. Era fericită, era veselă că are fetiță, spera că în 2 zile vine acasă, s-a plimbat, doctorul a felicitat-o că s-a ridicat, era foarte bine, fără masca fără oxigen".

Florin Roșu, manager Spitalul de Boli Infecțioase din Iași: "În cel de-al 4 lea val, cazurile grave în rândul tinerilor sunt prezente, iar din nefericire există și o mortalitate destul de mare''.

"Voiam să va anunț că a murit, într-adevăr. Condoleanțe! Îmi pare rău!"

Este vestea care a împietrit peste 11 mii de familii doar în ultima lună. Doctorul Angel Trifan, coordonatorul Unității de Primiri Urgențe, din Galați povestește că sentimentul de neputință îi macină pe toți cei care îngrijesc bolnavi de Covid.

Aici cei de la Terapie Intensivă sunt ținuți în niște containere improvizate.

Dr. Angel Trifan, medic coordonator UPU – SMURD: "Noi suntem disperați. Colectivul meu, 220 de oameni, e disperat! Ne obosește psihic că putem face doar până la un anumit punct pentru ei, în rest e voia Domnului!".

În toată țară, peste 3.700 de bolnavi în stare gravă se agață de o gură de oxigen. Cei care vor scapa vor avea de suferit și după ce Covidul va trece, spun medicii.

Dr. Alin Suciu, medic ATI: ''Acești bolnavi rămân cu sechele pulmonare ireversibile și vor ajunge, indiferent de vârstă, ca toată viață lor să fie dependenți de un concentrator de oxigen, de un aparat de respirație non invazivă la domiciliu și de sprijin medical. Vom avea pe viitor pentru următorii 10-15 ani problema pacienților care au scăpat și care vor avea nevoie de ingrjire medicală absolut toată viața lor''.

În sprijinul României au început să vină medici și asistenți din străinătate. Peste 40 de medici, asistenți și paramedici din Polonia au ajuns în România și vor merge în spitalele în care sunt ingriiti cei cu infecția Covid. O altă echipă medicală, formată din 9 persoane, a venit din Danemarca și lucrează deja alături de medicii de la Matei Bals. Fac tot ce pot pentru a-i ajută pe cei bolnavi'.

Străinii ne trimit încontinuu medicamente și concentratoare de oxigen.