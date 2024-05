O fată de 10 ani este în stare gravă după ce mama sa a spălat-o cu o soluție pentru animale. „Nu este pentru prima dată”

Femeia voia să-i scape de purici pe cei trei copii ai săi, povestește soțul. Dar copila a început să se simtă rău. Medicii sunt rezervați în privința stării ei de sănătate. Între timp, poliția, dar și inspectorii de la Protecția Copilului au deschis anchete.

Totul s-a întâmplat în Sadova Nouă, județul Caraș-Severin. Tatăl fetiței de 10 ani povestește că soția sa a dat cu soluția pentru spălat oile prin curte, ca să scape de purici. Dar femeia a dat-o și pe copilă, dar și pe cei doi frați ai săi, cu aceeași substanță.

Tatăl fetiței: „Pe fată a durut-o puțin capul. M-am dus la ea, am zis că s-a liniștit. M-a sunat soția și a zis că nu poate să vorbească. Am sunat la salvare, de acolo am adus-o aici la Caransebeș.”

Starea ei s-a agravat, iar medicii au decis s-o transfere la spitalul pentru copii din Timișoara.

Între timp, și fratele fetei a început să se simtă rău.

Tatăl fetiței: „I-am mai dat niște ceaiuri, niște pastile. S-a mai calmat. Nu este pentru prima dată când am dat în cameră sau pe copii. De la farmacia veterinară a zis că se poate da și cu asta.”

Localnicii nu înțeleg de ce femeia a apelat la această soluție.

Localnică: „Nu știu ce a fost în mintea lor. Că anul asta a fost periculoasă și pentru animale. Care au făcut doza, au pus un pic mai tare.”

Localnic: „Se mai întâmplă, sunt la țară, cu animale, cu astea, dar te duci la farmacie și sunt tot felul acum.”

Polițiștii au deschis un dosar penal. Și inspectorii de la Protecția Copilului s-au sesizat în acest caz.

