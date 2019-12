O familie a căzut cu maşina în râul Someş, din cauza poleiului de pe şosea

Un bărbat, soția și copilul lor de 13 ani au trecut printr-o spaimă de moarte joi dimineață, după ce pe un drum acoperit cu polei, lângă localitatea Ilva Mică din Bistrița-Năsăud, au derapat și s-au răsturnat cu mașina în răul Someș.

Din fericire nimeni nu a fost rănit grav, însă femeia, însărcinată în luna a opta, a fost transportată la spital cu dureri abdominale. Medicii au decis să o mențină sub observație.

Cei din mașină au tras o spaimă soră cu moartea când au ajuns în apă. Au reușit să iasă singuri, apoi au sunat la 112.

Șofer: „A fost polei și am venit vreo 20-30 de metri dintr o parte în alta, polei, nu era nimic pus pe drum și am sărit”.

În câteva minute au apărut și rudele lor - care mergeau în aceași direcție, dar rămăseseră puțin în urmă. Au văzut agitație pe marginea drumului și au oprit să vădă ce s-a întâmplat.

Rudă: „I-am văzut pe magine, cred că e accident și cumnata e curioasă să vădă ce e. Am văzut că nu mai pleacă de acolo și atunci am oprit mașina să vad dacă nu e cumnata - și ea era”

Tot acolo, un alt autoturism a ajuns în șanțul de pe marginea drumului.

Până și pompierilor le-a fost greu să ajungă la locul accidentului, din cauza poleiului de pe șosea.

Ioan Gherhei ISU Bistrița-Năsăud: „Noi am fost solicitați la alt accident, asta era aici când am venit noi. Am venit încet că era polei, victimele erau ieșite din mașină, trei victime, o singură persoană are nevoie de îngrijiri.”

Una dintre victime era o femeie însărcinată.

Asistent ambulanță: „Trei victime, dintre care două refuză transportul, fără leziuni vizibile, una dintre ele cu traumatism toracic cu sarcină în luna a opta, va fi dusă la investigații la spital.”

Firma care trebuia să curețe drumul și să presare material antiderapant va fi amendată, spun polițiștii.