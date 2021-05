O explozie puternică a distrus un apartament din Sighetu Marmației. Deflagraţia s-a produs de la o butelie

O explozie puternică a zguduit, aseară, un bloc din localitatea Sighetu Marmației, judeţul Maramureș.

Un bărbat de 69 de ani - locatarul apartamentului în care a avut loc deflagrația - a fost ars la față și pe picioare. Speriați de zgomotul infernal, vecinii lui au ieșit în faţa blocului.

Mai multe mașini parcate în apropiere au fost avariate de bucățile de sticlă și tencuială aruncate la zeci de metri distanță. Din primele informații, o butelie ar fi cauza nenorocirii.

Deflagraţia s-a produs într-un apartament de la etajul al treilea, unde bărbatul de 69 de ani locuia singur. Din primele informaţii, omul ar fi schimbat butelia de curând, dar nu ar fi montat-o corect. Când a aprins lumina, totul a sărit în aer.

Vecin: "Eram acasă, chiar aici în camera asta şi dintr-o dată am auzit o explozie şi apoi ceva care a căzut de la înălţime aici în partea noastră. N-am ştiut ce se întâmplă şi am văzut maşina. Erau geamurile închise, geamuri termopan, dar am sărit amândoi că nu ştiam ce se întâmplă. O fi lăsat deschisă butelia cum a încărcat-o şi s-a dus la baie a făcut un duş şi când a deschis becul atunci a fost explozia".

Vecin: "Dând telefon acasă, fetiţa mi-a spus că a văzut maşinile de pompieri, poliţie, salvare şi Smurd-ul şi am gândit că ceva arde şi a spus că a fost ceva explozie de la ceva butelie".

Bărbatul rănit a fost dus de urgenţă la spital. Are arsuri pe faţă şi pe picioare.

Gelu Moys, medic specialist UPU Sighet: "Ne-a fost adus în urgenţă în Sighet un bărbat în vârstă de 69 de ani, victima unei explozii de butelie prezentând arsuri la nivelul feței de gradul I, la nivelul menbreleor inferioare tot de gradul I şi la nivelul gambelor de gradul II. Pot să spun că a scăpat cu bine dânsul".

Însă apartamentul i-a fost devastat de explozie. Iar mai multe maşini parcate lângă bloc au fost serios avariate.

Agent şef Doru Roman, IPJ Maramureş: "S-a intervenit pentru verificarea pagubelor materiale şi împrejmuirea zonei".

Reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii trebuie să verifice acum dacă structura de rezistenţă a blocului a fost afectată de explozie.