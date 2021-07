O explozie de proporții a avut loc la Combinatul Chimic Azomureș. Este a 3-a explozie în mai puțin de o săptămână, în țară

O explozie uriașă, care s-a auzit în tot municipiul Târgu Mureș, dar și în localitățile limitrofe, s-a produs în noaptea de marți spre miercuri la Combinatul Chimic Azomureș.

Cauza deflagrației a fost o fisură a conductei de gaze. Printr-o minune, nimeni nu și-a pierdut viața. În schimb, un angajat al combinatului a fost rănit la o mână. A fost dus la spital și este în afara oricărui pericol.

Este a treia explozie urmată de un incendiu, care are loc la noi în țară, într-o zonă de producție industrială, în mai puțin de o săptămână.

Vineri s-a întâmplat nenorocirea de la Petromidia, soldată cu un mort și cinci răniți. O zi mai târziu, o altă deflagrație a zguduit o fabrică de BCA, în zona industrială a municipiului Constanța.

Alarma s-a dat în jurul orei unu noaptea, după ce explozia puternică s-a auzit în tot orașul, dar și în localitățile din împrejurimi. Oamenii, care au ieșit imediat din case, au putut vedea flăcări uriașe deasupra Combinatului Chimic Azomureș.

Nestiind ce se întâmplă, unii oameni s-au gândit să fugă din oraș. La scurt timp însă, au fost anunțați printr-un mesaj Ro-Alert că situația este sub control.

Bărbat: ”Am zis Adi, hai suiete în mașină, că e problemă aici. Am zis hai să plecam de aici până în Reghin, că asta nu o să se oprească.”

Bărbat: ”Eu eram pe drum spre casă, dar m-am întors. Era tot galben, nu se vedea, opreau mașinile. Salvările au apărut după zece, 15 minute. Eram panicați că totuși ce se va întâmpla, Apocalipsa. Explozie mică, după aia explozie mare, astăzi suntem, mâine nu mai suntem.”

18 autospeciale ISU și ambulante, dar și polițiști și jandarmi, au venit la fața locului. Flacările au fost oprite înainte să se producă un dezastru.

Cristian Buhăianu, ISU Mureș: ”La 1 și 15 minute primele informații au fost dacă există pericol pentru echipajele de intervenție și cetățeni. La ora 1.21 am intrat în posesia informației că nu există pericole.”

Singura victimă, un angajat de 54 de ani, a fost dusă la spital. Este cel care opera instalația de gaz, iar suflul exploziei a spart geamurile din apropierea lui și a fost rănit la o mână.

Mara Togănel, prefect Mureș: ”O plagă, membru superior, fractură de braț. Este sub supraveghere medicală. Ne manifestăm de tot sprijinul de care are nevoie. Azomureș va fi pusă sub control. Înainte să ajung aici am informat pe Bode. Am discutat cu Arafat, care ne-a transmis că dimineață va ajunge de la București echipa de conteol condusă de adjunctul IGSU, pentru a face evaluarea la fața locului.”

Explozia s-a produs din cauza unei fisuri la o conductă de gaze, spun reprezentanții combinatului. Secția unde a avut loc deflagrația era în procedura de repornire, după ce în ultimele luni a fost închisă pentru revizie.

Ovidiu Crăciun, reprezentant combinat: ”Este o conductă prin care trece gazul de sinteză. Ea a cedat, s-a fisurat și fiind presiune mare tot gazul a expandat în atmosferă.”

Mierucir, mai multe echipaje de control din București vor ajunge la Azomureș pentru verificări de siguranță dar și pentru a investiga cauzele exploziei. Va fi deschisă și o anchetă internă.