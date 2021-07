Încă o explozie, urmată de incendiu, a avut loc la Constanța: ”Eram în trecere și am auzit 5-6 bubuituri”

La doar câteva ore după ce autoritățile au anunțat lichidarea incendiului de la Petromida, pompierii din Constanța au intrat din nou în alertă.

Mai multe apeluri la 112 au semnalat explozii, urmate de un nor negru de fum în zona industrială a municipiului. Cei responsabili i-au îndemnat pe localnici și pe turiștii aflați în zonă să rămână în case, pentru a nu inhala fumul toxic.

Nenorocirea s-a întâmplat în curtea unei fabrici de BCA din Constanța. Infernul s-a dezlănțuit după ce, din cauze deocamdată neclare, s-a produs o explozie în zona unde erau depozitate 10 tone de pastă de aluminiu. Focul s-a extins la materialele aflate într-o magazie de peste 500 de metri pătrați.

La doar câteva minute de la izbucnirea incendiului mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, iar poliția a delimitat o zonă de siguranță pentru că în continuare exista pericol de explozie.

Principala sarcină a pompierilor a fost protejarea magaziilor încărcate până la refuz cu var. Peste 50 de pompieri și 10 mașini de stingere au intervenit.

Citește și Familiile pacienţilor în stare critică după incendiul de la Petromidia cer transferul de urgenţă în străinătate

În zona deflagrației era un singur angajat care, din fericire, a reușit să fugă la timp.

Angajată: ”Am văzut o flacără înăuntru, roșie, atât, și m-au strigat ca să cobor jos. Am fugit afară, nu am fost atenți, am încercat să scăpăm repede cu viață.”

Bărbat: ”Eram în trecere și am auzit cinci, șase bubuituri. Nu știu care e cauza.”

Norul negru de fum s-a dispersat destul de rapid datorită vântului, iar natura a venit parcă în sprijinul salvatorilor: o ploaie torențială a început la nici o oră de la apelul la 112.

Silviu Coșa, prefect Constanta: ”În momentul de față se acoperă cu nisip zona în care a fost aluminiu și, cum am spus, se încearcă îndepărtarea și izolarea oricărui potențial pericol datorat substanțelor care sunt depozitate în platforma respectivă.”

Incendiul a fost stins după patru ore, timp în care tot apăreau focare în zona deflagrației. Specialiștii de la ISU Dobrogea încearcă acum să afle cauzele exploziei.