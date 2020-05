O elevă i-a cerut primarului să-i cumpere un telefon pentru cursurile online, cu promisiunea că-l va plăti din alocația sa

O elevă din comuna vasluiană Şuletea i-a trimis primarului Ciprian Tamaş o scrisoare în care îi cere să îi împrumute un telefon pentru cursurile online sau să îi cumpere unul în rate, asigurându-l că va da bani lunar din alocaţia sa pentru a-l achita.

Într-o postare pe contul său de socializare, primarul a prezentat scrisoarea elevei, în care aceasta a spus că mai are şapte fraţi şi că părinţii nu îşi permit să-i cumpere un telefon.

”Sunt conştientă că singura noastră şansă pentru a reuşi în viaţă este să învăţăm bine. Am apreciat întotdeauna că ne-aţi sprijinit. Acum, cu această nebunie ce ne ţine departe de băncile şcolii, singura noastră legătură cu profesorii noştri este este mediul online. Momentan folosim toţi telefonul mamei mele, dar nu reuşim să ţinem pasul cu acest sistem de învăţământ, din cauza lipsei unui alt telefon. Ştiu că aveţi un suflet bun şi vă rog cu toată fiinţa mea să îmi împrumutaţi şi mie un telefon, iar dacă nu aveţi unul disponilbil, v-aş ruga să îmi cumpăraţi dumneavoastră unul în rate, iar lunar, când voi primi alocaţia vă voi aduce banii. Sper să înţelegeţi situaţia financiară cu care se confruntă părinţii mei şi să daţi curs rugăminţii mele. Promit să nu vă dezamăgesc!”, a scris eleva, potrivit postării primarului.

Ciprian Tamaş a dat asigurări că va face tot posibilul pentru ca eleva să primească un telefon, solicitând sprijin prietenilor virtuali şi a anunţat, totodată, că elevii care au deja dispozitive, dar nu beneficiază de abonament de date mobile, vor avea internet gratuit în anumite puncte din comună.

”Mi-au dat lacrimile”

”Am primit această scrisoare pe Messenger de la o fetiţă, elevă a şcolii noastre. Pur şi simplu mi-au dat lacrimile. Am vorbit dimineaţă cu directorul şcolii şi mi-a confirmat că sunt peste 30 de elevi în această situaţie. Nu au telefon, nu mai vorbim de tabletă sau de laptop, pentru a interacţiona cu cadrele didactice online. Astfel, am rugămintea la voi, prietenii mei dragi, care v-aţi schimbat smartphone-ul şi vreţi să aduceţi o bucurie, să îl donaţi pe cel vechi cu toată bucuria unui elev nevoiaş din comuna noastră! Am o veste bună şi pentru elevii care dispun de telefoane şi nu au date mobile: la sfârşitul săptămânii vom putea utiliza internetul gratuit prin WI-FI, în punctele stabilite din fiecare sat”, a afirmat primarul.