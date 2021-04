O dubă fost spulberată de TIR în Oradea, la câteva clipe după ce au coborât muncitorii. Șoferul a scăpat ca prin minune

Câțiva angajați ai regiei de transport local din Oradea au fost la un pas de o tragedie. Muncitorii tocmai coborâseră dintr-o maşină de intervenție, când autovehiculul a fost izbit violent de un autotren, care venea din spate.

Vehiculul a fost proiectat la peste 20 de metri, a îndoit parapetul metalic de pe marginea șoselei, și a rămas suspendat pe jumătate în aer.

Şoferul, care se afla în mașină, a scăpat ca prin minune, cu răni ușoare.

Accidentul s-a petrecut pe șoseaua de centură a Oradei, la ieșirea de pe un pod. Muncitorii tocmai își luaseră ustensilele de curăţenie, din autoutilitara parcată în alveola unei stații de autobuz, și s-au apucat să spele pereții adăpostului pentru pasageri. Atunci a avut loc impactul.

Angajat OTL: "Asta s-o-ntâmplat în fracţiuni de secundă. Eu eram aicea, pe scară, sus, şi prin spatele meu o trecut TIR-ul. Dar numai fracţiuni de secundă, "buuum!" Şi-odată am văzut maşina unde-i acuma, maşina noastră.”

Angajat OTL: "Spălam aicea, dintr-o dată am auzit bubuitura şi, după ce am auzit bubuitura, am fugit să vedem ce s-a întâmplat cu şoferul. Era căzut şi îi curgea sânge de aicea."

Din fericire, muncitorii au scăpat teferi, mai puţin şoferul autoutiloitarei, care a fost transportat la spital.

Daniel Druga şef de autobaza OTL: "Era parcat aici, s-or apucat să spele copertina, o venit TIR-ul din spate, şi vedeţi ce s-o întâmplat, l-o lovit."

Comisar-şef Alin Gherman, şef Birou Rutier Oradea: "Din cauza neatenţiei în conducere, a tamponat din spate o autoutilitară care era oprită în alveola pentru autobuz. În urma accidentului a rezultat avarierea gravă a autoutilitarei şi vătămarea corporală uşoară a conducătorului acesteia."

După ce vor stabili exact cum s-a petrecut accidentul, poliţiştii vor lua măsurile legale.