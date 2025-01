O bătrână de 93 de ani a dispărut în Gorj. Poliția cere ajutorul populației pentru a o găsi

Oricine are detalii despre ea, este rugat să sune la 112.

Firuța Sârbu este din orașul Bumbești-Jiu, județul Gorj. A plecat de-acasă la începutul săptămânii pentru un consult la spital. Timp de două zile nu a mai dat niciun semn, iar familia a apelat la autorități.

Cornelia Sârbu – nora bătrânei: „Miercuri s-a dus la spital cu gândul că este la spital, dar nu a fost deloc, a trebuit să ne ducem la Poliție. Ne-a blocat și pe noi cum s-ar zice.”

Autoritățile au început imediat căutările, dar momentan femeia nu este de găsit.

Darius Bistriceanu – Salvamont Gorj: „Noi am periat zona de la biserica de sus către mașinile noastre, pe jos am fost patru salvamontiști care am periat zona aceea, că rămăsese neperiată”.

Salvamontiștii au adus în ajutor inclusiv drone și câini de urmă.

Victor Bunăiașu – salvamontist: „Am căutat o suprafață destul de mare, dar în zadar.”

Nici vecinii nu au fost de ajutor în găsirea bătrânei.

Localnic: „Femeia asta a văzut-o, dar alaltăieri la 9, cine știe unde e.”

Localnică: „Nu ați mai văzut-o pe aici în ultimele zile – nu, nu.”

Când a dispărut, bătrâna era îmbrăcată într-o haină albastră și avea pantaloni gri. Pe cap purta o basma gri și în picioare o pereche de ghete sport de culoare închisă. Oricine poate ajuta la găsirea ei, este rugat să sune la 112.

