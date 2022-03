O bătrână a suferit arsuri grave în urma unui incendiu de vegetație. Sute de oi au murit din același motiv

StirilePROTV

O bătrână din județul Alba s-a ales cu arsuri grave pe aproape jumătate din corp după ce a fost surprinsă de un incendiu de vegetație.

Femeia de 80 de ani a scăpat cu viață după intervenția rapidă a unui vecin.

Tot în Alba, într-un alt incendiu de vegetație, 400 de oi au ars de vii. În ambele cazuri, focul s-a extins cu repeziciune și a pârjolit zeci de hectare de teren și de pădure. Pompierii le cer din nou oamenilor să nu mai incendieze miriștile și uscăturile din curte.

Mai bine de 10 de hectare de teren și pădure au fost cuprinse de foc, la Vințu de Jos, in Alba. O localnică prinsă la mijloc de valvataie a fost salvata de un vecin. Batrana de 80 de ani s-a ales insa cu arsuri grave.

Vecin: "Când m-am apropiat am văzut-o că efectiv arde. Am pus mâna să o ridic și am scăpat-o că i s-a dezlipit pielea. S-au format multe focare în 5-10 minute s-au făcut vreo 4-5 puncte."

Alexandru Crișan – purtător de cuvânt ISU Alba: "Aceasta prezentând arsuri pe aproximativ 44% din suprafața corpului de gradul 2 respectiv gradul 3”.

Stârnite de vântul puternic, flăcările au cuprins un deal întreg și pădurea de conifere de lângă sat.

Localnic: "Focul era cât brazii încă o dată în sus. E o chestie care trebuie reglementată cât mai repede asta ține de educație avem atâtea scule și utilaje și tehnică suntem în secolul vitezei și noi mai apelăm la foc."

Zeci de pompieri, ajutați de localnici, s-au chinuit să stingă flăcările.

Tot în județul Alba, la Valea Lungă, 400 de oi au murit intr-un incendiu de vegetație care a cuprins un saivan și fânarul din apropiere. Alte 100 de oi au fost salvate.

Deși zilnic sunt incendii de vegetatie, în toată țara, oamenii tot dau foc pentru a-și curăța terenurile de uscături. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunţat că intentioneaza să crească amenzile pentru arderea miriştilor. Acestea ar urma să fie între 7.500 şi 15.000 de lei pentru persoanele fizice şi între 50 şi 100 de mii lei pentru persoanele juridice.