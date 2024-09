Victima propriului succes. Șefii ANRE recunosc că sunt prea mulți prosumatori pentru cât poate „duce” rețeaua națională

Șefii de la ANRE susțin că până la finalul anului vor fi peste 200.000 de prosumatori în România. Specialiștii confirmă că rețeaua este învechită și de cele mai multe ori cedează, mai ales la orele de vârf. Efectele s-au văzut în această vară, când au avut loc frecvent întreruperi de curent cauzate și de surplusul de enegie injectat în rețea.

S-a ajuns aici, recunosc inclusiv autoritățile responsabile cu energia, din cauza creșterii numărului de prosumatori, dar și a lipsei de investiții în rețele și sisteme de distribuție. În România, sunt aproximativ 150.000 de prosumatori, iar puterea instalată de panourile solare atinge 1.873 de Megawatti.

Dumitru Chisăliță, Asociația România Inteligentă: „Alegerea se face aleatoriu, se intră într-un program, se dă un click și cine are noroc, are, devine prosumator. Ori acest click care se dă într-un laptop nu are nicio legătură, nicio pregătire cu ceea ce înseamnă capacitatea rețelei, cu atât mai mult legea nu avea un element esențial - elementul de stocare.”

Între timp, autoritățile au anunțat o nouă sesiune a programului Casa Verde Fotovoltaice. Până pe 9 octombrie 2024, peste 60.000 de românii vor putea beneficia de finanțare până în 30.000 lei pentru sisteme fotovoltaice și baterii de stocare.

Otilia Nuțu, expert energie: „În perioada de caniculă, când aveam cele mai mari prețuri la energie din toată Europa, și asta pentru că nu există suficientă capacitate de energie electrică în regiune. Asta a fost o reducere de încărcare fără de care am fi avut un black out. Singurul lucru pe care trebuie să îl facem este să ne asigurăm că rețele se dezvoltă în mod armonizat și trebuie ținut cont că cererea de energie va crește semnificatic.”

În primele 7 luni ale anului, potrivit datelor de la Statistică, energia solară produsă în instalaţiile fotovoltaice a fost de 2.146,2 milioane kWh, în creștere cu 827,8 milioane kWh față de anul trecut.

