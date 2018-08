Noul ambasador al Marii Britanii, Andrew Noble, a vorbit în limba română la prima conferință de presă

Inquam Photos/ Octav Ganea

Noul ambasador al Marii Britanii la București, Andrew Noble, a vorbit aproape perfect în limba română la prima sa conferință de presă de când a preluat această funcție.

Cu foarte mici greșeli de exprimare, diplomatul britanic a declarat că este onorat să își reprezinte regina și guvernul britanic în România.

El a precizat că, de fapt, s-a întors în România, deoarece a mai stat 3 ani la București, în perioada comunismului, însă senzația sa este că s-ar afla pentru prima dată în această țară, din cauza schimbărilor majore care s-au petrecut în România după căderea cuplului Ceaușescu.

”Mă bucur foarte mult să mă întorc în România. După cum probabil știți, am stat 3 ani la București, din 1983 până în 1986. Deci am revenit în România, dar am impresia că am ajuns pentru prima oară în România.

Altădată am fost în România socialistă, iar acum este o țară diferită, cu un popor care trăiește foarte altfel decât atunci. Deja, în 3 săptămâni, am avut niște experiențe care nu ar fi fost posibile în cei 3 ani pe care i-am avut în România.

Chiar dacă au fost ani grei pentru români, dar și pentru diplomații străini de la București, am creat o oarecare legătură adâncă cu România. Nu pot să explic acum de ce, pentru că într-adevăr a fost foarte greu în România, și de aceea pot să recunosc că circumstanțele s-au schimbat cu totul.

Este pentru mine o onoare și un privilegiu să-mi reprezint regina, Guvernul și poporul britanic în România. Este o perioadă intensă, sunt niște evenimente foarte importante și în primul rând centenarul României.” - a spus ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble.

El a anunţat că se lucrează la realizarea unui nou parteneriat strategic între ţara sa şi România, precizând că cel actual trebuie să fie "îmbunătăţit şi modernizat".

"Lucrăm împreună cu Guvernul român pentru un nou parteneriat strategic între Marea Britanie şi România. Avem deja un parteneriat, dar trebuie să fie îmbunătăţit şi modernizat pentru preocupările de astăzi. Avem nevoie de un parteneriat strategic care răspunde la provocările mai ales dintr-o Europă nouă şi mă refer, sigur, la chestiunea Brexit, care va fi o chestiune foarte importantă", a declarat Andrew Noble.

Ambasadorul şi-a depus copiile scrisorilor de acreditare la Ministerul Afacerilor Externe, urmând să prezinte documentele originale în faţa preşedintelui Klaus Iohannis în perioada următoare, potrivit Ambasadei britanice la Bucureşti.

Referindu-se la situaţia politică din România, Andrew Noble a mai spus că peste tot în lume "viaţa politică este turbulentă", precizând că a venit în ţara noastră pentru a asculta, a învăţa şi a înţelege.

"Peste tot în lume viaţa politică este turbulentă. Nu pot să discut situaţia politică din România, pentru că nu o cunosc. Am citit foarte mult, am auzit foarte mult, dar până acum nu am experimentat nimic şi sunt aici să ascult, sper să învăţ şi sper să înţeleg (...) Este aproape o situaţie normală", a declarat Andrew Noble, în prima sa conferinţă de presă de la preluarea mandatului de ambasador al Marii Britanii la Bucureşti.

El a fost întrebat dacă este îngrijorat de faptul că există o polarizare atât la nivelul societăţii, cât şi la cel al clasei politice din România.

Totodată, chestionat cu privire la protestul de la Bucureşti din 10 august, ambasadorul Andrew Noble a precizat că nu a discutat cu foarte multe persoane din ţara noastră, precizând că "aspectul cel mai important" pentru un diplomat este "să asculte".

"Sunt foarte nou aici. Până acum nu am discutat cu foarte multe persoane din România. (...) Abia joi am prezentat scrisorile mele de acreditare la ministrul Afacerilor Externe şi sunt aici să învăţ, să ascult şi să înţeleg", a precizat Andrew Noble.

De asemenea, el a precizat că nu crede că ar fi "un diplomat serios", dacă ar face de la bun început "nişte remarci despre situaţia internă" din România.

