Nou record de vaccinare. Peste 128.000 de români s-au imunizat. Când atingem imunizarea în masă în ritmul acesta

Shutterstock

În al doisprezecelea ceas, românii acceptă să se vaccineze într-un ritm atât de mare, încât numărul celor care au primit prima doză de ser, și sunt pe cale să se imunizeze, depășește numărul infectărilor.

După luni întregi, în care nu s-au deranjat din diverse motive să treacă pe la centre, în ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 128 de mii de oameni s-au vaccinat, dintre care 93 de mii cu prima doză.

Dacă acest ritm s-ar păstra, am atinge imunizarea în masă, la sfârșitul anului, sau, la începutul lui 2022.

Doi medici, un infecționist și un epidemiolog, unul mai optimist, Valeriu Gheorghiță, celălalt mai pesimist, Octavian Jurma ne arată, pentru prima dată, că putem scapă de valul patru și înfruntă mai ușor eventualele valurii viitoare, cu o singură condiție: să vrem. Să vrem să ne apărăm și să-i apărăm și pe ceilalți, prin vaccinare.

Ultima zi de weekend a totalizat peste 110.000 de români care au mers să se vaccineze și, din acest număr, cei mai importanți sunt cei peste 83.000 care au făcut prima doză. Iar numărul celor complet imunizați se aproape de 6 milioane, adică 40% din populația de peste 18 ani.

Valeriu Gheorghiță ne spune clar: dacă în fiecare zi ar veni să facă prima doză măcar 80.000 de oameni, 70% din populația țării ar fi imunizată până la sfârșitul lunii decembrie, adică acea imunitate de masă, mult-dorită.

Octavian Jurma preconizează că doar 10 milioane de români, adică 52% din populație ar fi imunizați până pe 29 decembrie 2021 și 15 milioane de români, adică 78% din populație până pe 19 martie 2022. Cu o condiție: să viza zilnic la vaccinare, câți au venit în medie, în fiecare zi a săptămânii trecute: 62.000 de români.

România rămâne pe penultimul loc din Europa, la capitolul vaccinare, dar am putea intră în faza de platou, de stabilizare a valului 4, în câteva zile și am putea avea sărbători fericite, dacă am păstra numerele acestea, care, pentru prima dată, ne dau speranțe: Rată de vaccinare cu doză 1 din weekend, peste 80.000 de persoane a depășit rată de infectare reală de 75.000 de cazuri pe zi, așa cum a calculat-o doctorul Jurma, pornind de la cifra oficială de 15.000 de infectări depistate.

Octavian Jurma: "În două, trei săptămâni, sper totuși să vedem o pantă descendentă astfel încât în decembrie să vedem o fază descendentă vizibilă și care să ne dea speranța că, dacă vom continuă să facem ceea ce facem, vom avea niște sărbători mai liniștite".