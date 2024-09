Noi restricţii de circulaţie din cauza lucrărilor la segmentul de Nord al Magistralei 6 de metrou. Străzile vizate

Potrivit acestuia, se estimează că, începând cu data de 12 septembrie 2024, se vor institui primele restricţii de circulaţie necesare execuţiei lucrărilor pentru Secţiunea Tokyo-Aeroport Otopeni (Secţiunea de Nord a Proiectului. Lot 1.2). Primele măsuri de restricţii vor fi instituite cu o durată de aproximativ 90 de zile, perioadă de timp în care vor fi executate lucrări preliminare pentru realizarea structurilor aferente viitoarelor staţii de metrou.

Astfel, staţia Washington va fi amplasată în laterala estică a Şoselei Bucureşti-Ploieşti, zona de Sud-Est a intersecţiei Şoselei Bucureşti-Ploieşti şi Bulevardul Dr. Liviu Librescu/strada Jandarmeriei. La capetele staţiei vor exista trei accesuri, dintre care două vor fi legate de un pasaj pietonal pe sub Şos. Bucureşti - Ploieşti (DN1), iar cel de-al treilea se află de-a lungul staţiei. Staţia Washington are o lungime de 159 metri şi o lăţime maximă de 22,16 metri.

Conform documentului, în zona viitoarei staţii de metrou Washington se propune instituirea următoarelor restricţii: pe strada Viorel Ciurea se va restricţiona accesul rutier şi pietonal, iar staţiile de transport public "Saţia INMH" amplasate pe această arteră, pe ambele sensuri, vor fi relocate în imediata vecinătate; accesul spre Ploieşti din zona bretelei adiacente DN1 respectiv de pe B-dul Alexandru Nasta va fi restricţionat. Accesul către Ploieşti din această arteră se va realiza prin ruta ocolitoare asigurată prin Bulevardul Doctor Liviu Librescu.

Restricţiile nou instituite pe amplasamentul staţiei Washington nu vor afecta circulaţia rutieră pe DN1, precizează sursa citată.

Staţia Otopeni va fi amplasată parţial sub carosabilul Căii Bucureştilor şi sub semaforul de la intersecţia acestuia cu artera centrală a oraşului Otopeni, strada 23 August. Staţia va fi dotată cu două accesuri la capătul sudic al staţiei, de o parte şi de alta a Căii Bucureşti, una pe latura de est şi cealaltă pe latura de vest. Staţia Otopeni are o lungime de 159 metri şi o lăţime maximă de 22,16 metri.

În zona viitoarei staţii de metrou Otopeni se vor institui următoarele restricţii: accesul dinspre DN1 pe strada 23 august se va realiza pe ruta alternativă prin strada Oituz şi Floare de Cais, iar staţia de transport public ''Staţia Primăria Otopeni'', amplasată pe DN1, pe sensul de intrare în Bucureşti, va fi relocată în imediata vecinătate a pasarelei pietonale. Ocazional, vor fi restricţii locale pe banda 1 pe sensul de intrare în Bucureşti în intervalul orar 22:00 - 06:00.

Restricţiile nou instituite pe amplasamentul staţiei Otopeni nu vor afecta circulaţia auto pe banda de ieşire dinspre strada 23 august în DN1 şi nici circulaţia rutieră pe DN1 în timpul zilei.

Lucrarea este realizată de Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. (Turcia) - Somet SA (România), în baza contractului de proiectare şi execuţie lucrări de structură de rezistenţă semnat cu Metrorex pentru acest lot, care include un traseu de 7,6 km între Staţiile Tokyo şi Aeroport Otopeni.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, la Antena 3, că lucrările la Magistrala 6 de metrou au început bine pe prima secţiune, ajungând la 15 - 16%.

"Vorbim de două tronsoane - unul de la Piaţa 1 Mai până la Mall Băneasa şi al doilea de la Mall Băneasa până la aeroportul Otopeni. S-a început bine pe prima secţiune. S-a ajuns undeva la 15-16%, lucrările începând în urmă cu câteva săptămâni. Sunt monitorizaţi foarte bine. Se va intra pe fază de execuţie săptămânile viitoare şi pe al doilea tronson, pentru că s-a obţinut autorizaţia de construire, adică de la mall la aeroport. Se va intra cu acele TMB-uri, se intră dinspre mall spre 1 Mai, aşa e sensul. Cu cât se duce încolo se termină restricţiile. Îi văd lucrând, inclusiv noaptea. Există obligaţia de a asigura un progres lunar prin contract, ceea ce până acum s-a întâmplat", a susţinut ministrul.

Grindeanu a precizat că "finalul final" al lucrării este "2027 pe un tronson, 2028 pe celălalt tronson, de la Băneasa la Otopeni", dând asigurări că există finanţarea necesară pentru acest proiect.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Metrorex, ca urmare a obţinerii Autorizaţiei de Construire în baza căreia vor fi demarate lucrările de execuţie, activităţile pregătitoare vor începe la amplasamentele viitoarelor staţii de metrou: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu şi Aeroport Otopeni.

Proiectul "Magistrala 6: 1 Mai - Otopeni, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Otopeni" este unul de utilitate publică, de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul contribuie la îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei de transport trans-european (TEN-T) şi are finanţarea asigurata din fonduri PNRR, fonduri Japoneze JICA şi bugetul de stat.

Viitoarea Magistrală 6 va oferi o alternativă de transport rapidă şi confortabilă, facilitând accesul către destinaţii cheie din Capitală şi din judeţul Ilfov.

