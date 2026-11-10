Noua reglementare pune în aplicare prevederile Legii nr. 160/2026 şi înlocuieşte integral Ordinul ANRE nr. 15/2022.

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc şi o livrează în reţea să fie valorificată în condiţii corecte, transparente şi predictibile. Prin reglementarea aprobată astăzi, facem un pas important în această direcţie. Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum şi reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut. Vreau să transmit şi un mesaj foarte clar furnizorilor: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaşte", a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu, potrivit Agerpres.

Astfel, potrivit noii metodologii, compensarea energiei electrice se realizează lunar pentru energia livrată în reţea începând cu 26 iulie 2026, inclusiv în cazul contractelor aflate deja în derulare. Cantitatea compensată reprezintă minimumul dintre energia livrată în reţea şi energia consumată din reţea la acelaşi loc de consum şi producere, în aceeaşi lună. Energia livrată care depăşeşte cantitatea compensată reprezintă excedentul, iar acesta poate fi utilizat pentru plata facturilor de la alte locuri de consum.

ANRE precizează că una dintre cele mai importante modificări este introducerea mecanismului de alocare valorică multi-loc. Astfel, valoarea excedentului rămas după compensarea la locul de producere poate fi utilizată pentru plata facturilor de energie electrică aferente altor locuri de consum ale aceluiaşi prosumator, cu condiţia ca acestea să fie în portofoliul aceluiaşi furnizor.

De asemenea, printr-o opţiune distinctă, prosumatorii pot rezerva valorile disponibile pentru plata unor facturi deja emise, dar care nu au ajuns încă la scadenţă.

„Pentru persoanele fizice eligibile, cu instalaţii de maximum 27 kW pe loc de consum, metodologia permite şi alegerea destinaţiei valorilor disponibile, pentru o perioadă de minimum 12 luni, către facturi de energie electrică sau, în condiţiile prevăzute de reglementare, către facturi de gaze naturale", se arată în comunicat.

Potrivit ANRE, noua metodologie stabileşte un mecanism distinct pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv şi rămasă în report.

Aceste cantităţi şi valorile aferente vor fi evidenţiate separat, cu păstrarea informaţiilor privind documentul de origine, cantitatea, preţul istoric şi scadenţa. Prosumatorii vor primi o situaţie detaliată din care vor putea urmări soldul iniţial, utilizările efectuate şi sumele rămase. Metodologia introduce plata acestor sume, în termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Noi reguli pentru prosumatori

Pentru perioada cuprinsă între 26 iulie 2026 şi ziua anterioară publicării ordinului, furnizorii au obligaţia efectuării regularizării în termen de 40 de zile lucrătoare de la publicare.

ANRE precizează că va exista mai puţină birocraţie pentru prosumatorii persoane fizice. "Persoanele fizice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, nu au obligaţia emiterii facturilor pentru energia livrată. Documentele de achiziţie şi decontare sunt întocmite de furnizor. Această prevedere simplifică relaţia contractuală şi reduce obligaţiile administrative ale prosumatorilor", au transmis reprezentanţii ANRE.

De asemenea, noua metodologie stabileşte mecanisme distincte, în funcţie de puterea instalată la fiecare loc de consum şi producere: pentru instalaţiile de până la 200 kW se aplică mecanismul de compensare cantitativă; pentru instalaţiile cu puteri între 200 kW şi 400 kW se aplică mecanismul de regularizare financiară, energia livrată fiind valorificată la preţul mediu ponderat al Pieţei pentru Ziua Următoare, aferent lunii livrării.

OPCOM va publica lunar preţul de referinţă utilizat pentru regularizarea financiară, într-un format electronic reutilizabil, precizează ANRE în comunicat. Autorităţile şi instituţiile publice care deţin capacităţi finanţate din fonduri publice beneficiază de mecanismul ales, indiferent de puterea instalată.

În ceea ce priveşte obligaţiile suplimentare privind măsurarea şi transparenţa, operatorii de distribuţie au obligaţia citirii lunare a energiei consumate din reţea şi a energiei livrate în reţea. În cazul defectării comunicaţiei contorului inteligent, datele înregistrate vor fi recuperate prin mijloace tehnice alternative.

De asemenea, costurile grupurilor de măsurare pentru producţie şi stocare sunt suportate de operatorii de distribuţie. În cazul contractelor cu preţ variabil, se păstrează formula contractuală de determinare a preţului, iar calculele efectuate trebuie să poată fi verificate.

Când trebuie finalizate adaptările

ANRE mai precizează că furnizorii trebuie să finalizeze adaptările până la 31 decembrie 2026.

Pentru implementarea noilor prevederi, metodologia stabileşte ca în termen de 7 zile lucrătoare de la publicarea ordinului, furnizorii trebuie să informeze prosumatorii despre opţiunile de alocare valorică multi-loc şi plată programată şi pun la dispoziţie actele adiţionale necesare. În 10 zile lucrătoare de la publicare, furnizorii informează titularii contractelor existente cărora li se aplică dispoziţiile tranzitorii despre continuarea contractelor şi aplicarea noilor prevederi legale fără necesitatea unui act adiţional.

La solicitarea prosumatorului, furnizorul trebuie să transmită în 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, contractul de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil, semnat şi întocmit conform contractului-cadru.

Totodată, în cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicare, furnizorii includ cantităţile reportate şi rămase necompensate în calculul realizat cu ocazia primei facturări, conform prevederilor metodologiei.

Nu în ultimul rând, 31 decembrie 2026 reprezintă termenul-limită pentru finalizarea adaptărilor informatice şi operaţionale. Până la această dată, furnizorii trebuie să aplice noile reguli utilizând sistemele existente şi, acolo unde este necesar, soluţii temporare documentate.

ANRE subliniază că termenul de 31 decembrie 2026 nu reprezintă o amânare a drepturilor prosumatorilor.

Noua metodologie a fost elaborată în urma unui proces extins de consultare publică, desfăşurat în două etape, în august şi în perioada septembrie-octombrie 2026. ANRE a primit peste 600 de observaţii şi poziţii şi a organizat o dezbatere publică dedicată, la care au participat peste 400 de persoane. Documentele au fost prezentate şi în Consiliul Consultativ al ANRE, în şedinţele din 12 octombrie şi 5 noiembrie 2026.

„Procesul de consultare a urmărit clarificarea mecanismelor de aplicare şi identificarea unor soluţii care să răspundă problemelor semnalate de prosumatori şi de participanţii la piaţa energiei electrice" susţin reprezentanţii Autorităţii.

Potrivit sursei citate, metodologia reglementează şi situaţia prosumatorilor care devin membri ai comunităţilor de energie, inclusiv mecanismul de închidere a contractului de vânzare-cumpărare şi întocmirea decontului final în termen de 42 de zile.

De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 160/2026, mecanismul de compensare cantitativă pentru instalaţiile de cel mult 200 kW încetează la 31 decembrie 2030. Începând cu 1 ianuarie 2031, prosumatorii vor putea solicita valorificarea energiei livrate la preţul mediu ponderat al Pieţei pentru Ziua Următoare, în condiţiile prevăzute de lege.

Noua metodologie privind comercializarea, facturarea, decontarea şi alocarea valorică multi-loc a fost aprobată, în unanimitate, de către Comitetul de Reglementare al ANRE.

Ordinul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.