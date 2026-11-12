De când și-a montat panouri fotovoltaice, Andrei Buduluca produce singur toată energia de care are nevoie acasă. În zilele însorite, sistemul generează chiar mai mult decât consumă familia, iar o parte ajunge în rețeaua electrică. Surplusul livrat va fi plătit lunar, începând cu 1 ianuarie.

Noi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE.

Andrei Buduluca, prosumator: „În lunile de vară ajungem chiar la un megawatt. După care începe și scade, începând cu luna septembrie, producem undeva la 700 de kW, luna trecută am produs undeva la 450 de kW. În iulie, cred că am produs cel mai mult: 1,02 MW. Și am trimis în rețea undeva la 530 de kW. Iar consumul casei a fost undeva la 578. Într-o lună de vară trimitem undeva între 400 și 500 de kW.”

Până acum, energia livrată în plus era plătită doar o dată la doi ani. Noile reguli oferă însă mai multe posibilități de a valorifica surplusul.

Corespondent Știrile PROTV: „Cei care au panouri fotovoltaice la casă vor putea folosi energia produsă în plus pentru a-și reduce și factura de curent de la o altă locuință, de exemplu, un apartament la bloc. Mai mult, valoarea surplusului de energie va putea fi folosită inclusiv pentru plata facturilor la gaze naturale.”

Dan Tudose, specialist: „Un megawatt-oră de energie are o valoare între 700 și 1.200 de lei, cu toate taxele incluse. Gazul, să știți că este mai ieftin de trei ori în România, este subvenționat. Ar trebui să ne uităm pe facturile de curent și facturile de gaz și să ne facem calculele proprii. Cu megawattul acela excedent de vară putem să plătim megawattul-oră pe care îl consumăm din gaze iarna.”

Furnizorii trebuie să își adapteze sistemele informatice până la sfârșitul anului, astfel încât noile mecanisme de compensare și decontare să poată fi aplicate. Asociația Furnizorilor de Energie din România nu a dorit să comenteze reglementările și a transmis că așteaptă publicarea în Monitorul Oficial.