Noi imagini cu interlopul Fane Văncică în timp ce își lovește amanta. A încercat să le ofere bani martorilor

În filmare se poate observa cum individul o lovește cu piciorul pe femeie în zona capului, iar mai apoi el toarnă o găleată de apă în capul femeii.

”Linge pe jos”, spune Fane Văncică după ce o lovește pe femeie.

”Fac ce spui tu, doar nu mai da”, îi răspunde femeia.

Imaginile mai arată cum interlopul încearcă să oferă o sumă de bani mai multor persoane, care au asistat la toată scena, pentru a nu spune nimic și pentru a nu fi martori.

”Nu fi martor la nimic. Nici unul de aici. Ați auzit?”, îndeamnă interlopul.

Interlopul a fost reținut

Fane Văncică, 37 de ani, interlopul care a fost filmat în timp ce bătea o femeie, a fost săltat, săptămâna trecută, de polițiștii de frontieră de pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă" din Otopeni.

Interlopul a fost predat polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16, care, în baza unui mandat de aducere, l-au condus la sediul Secției, unde a fost audiat în cadrul dosarului penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Cine e Fane Văncică

Fane Vancică, pe numele său real Cami Niță, este un interlop care activează în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta a devenit cunoscut după o altercație cu fiul vitreg al lui Sile Cămătaru, în urmă cu zece ani.

"În 2012, am avut probleme cu cei din clanul Cămătarilor. L-am înjunghiat pe băiatul lui Sile şi am fost condamnat 5 ani şi 6 luni. Mi-am ispăşit pedeapsă şi am devenit un om reabilitat", spunea Fane Văncică în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, în trecut, Fane Văncică a fost implicat într-un scandal grav cu Nuțu Cămătaru. Acesta l-a acuzat pe Fane că este informator al Poliției.

