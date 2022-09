SURSE: Fane Văncică, interlopul care a fost filmat în timp ce bătea o femeie, săltat de polițiști pe aeroportul Otopeni

Interlopul a fost predat polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 16, care, în baza unui mandat de aducere, l-au condus la sediul Secției, unde a fost audiat în cadrul dosarului penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Potrivit surselor Știrilor PRO TV, Fane Văncică, pe numele său adevărat Cami Niță, Acesta a declarat în fața polițiștilor că el și persoana vătămată “se iubesc foarte mult, iar aceasta este sadomasochistă și îi place să fie bătută”.

Vineri, 2 septembrie, se va solicita instanței emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de 6 luni pe numele victimei.

Cine e Fane Văncică

Fane Vancică, pe numele său real Cami Niță, este un interlop care activează în Sectorul 5 al Capitalei. Acesta a devenit cunoscut după o altercație cu fiul vitreg al lui Sile Cămătaru, în urmă cu zece ani.

"În 2012, am avut probleme cu cei din clanul Cămătarilor. L-am înjunghiat pe băiatul lui Sile şi am fost condamnat 5 ani şi 6 luni. Mi-am ispăşit pedeapsă şi am devenit un om reabilitat", spunea Fane Văncică în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, în trecut, Fane Văncică a fost implicat într-un scandal grav cu Nuțu Cămătaru. Acesta l-a acuzat pe Fane că este informator al Poliției.

Dată publicare: 02-09-2022 10:25