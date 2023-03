Noi imagini cu Ana Morodan dată jos de la volan de patru polițiști, în rond. Ce substanță avea în corp

S-a ales cu trei dosare penale pentru că a refuzat recoltarea de probe biologice, a condus fără permis și a fost depistată că ar fi consumat alcool și substanțe psihoactive. Dacă mulţi dintre cei care o urmăresc i-au transmis că o susțin, alții au criticat-o.

Instanța nu va ține însă seama de faimă, iar influencerița va fi judecată la fel ca orice român care încalcă legea.

"Am greşit, îmi pare rău că v-am dezamăgit şi sunt recunoscătoare că n-am făcut şi mai mult rău! Am, vrut doar să fiu o fată iubita şi fericită", este unul dintre pasajele postate de Ana Morodan pe reţelele de socializare. Cazul ei este intens dezbăut.

Gelu Duminică, sociolog: „De foarte multe ori în faţa imaginii publice se ascunde un om care suferă şi de foarte multe ori luăm de bun ce vedem. Am avut ocazia să o văd în cadrul unui eveniment când vorbea despre depresia care o macină şi am zis atunci că e doar o chestiune de timp până va ceda. Ieri am văzut ce se întâmplă cu un om care cedează, e o chestie din care toţi trebuie să învăţăm şi să înţelegem că ceea ce contează cel mai mult este ceea ce eşti cu adevărat, nu ceea ce arăţi.”

În mediul online au apărut imagini ce o surprind pe Ana Morodan în timpul incidentelor în care a fost implicată marţi. Un conducător auto a filmat-o la volan cu doar câteva clipe înainte de a fi oprită de Poliție.

Un alt tânăr a filmat-o în jurul orei 16, când poliţiştii au oprit-o în trafic şi au invitat-o să coboare din maşină. A fost sprijinită până când a ajuns de la maşina oprită pe bandă a treia pană la autoturismul poliţiei. După ce a fost testată preliminar pentru alcool şi substanţe psihoactive, rezultatele au ieşit pozitive.

Ana Morodan: „Eu nu am consumat şi nu am luat niciodată droguri, am o reţetă de la medic care conţine benzotamina şi atât.”

Şi drugtestul poliţiştilor a indicat pozitiv la Benzodiazepină. Iar legea spune că șoferii nu pot conduce sub influenţa alcolului sau a substanţelor psihoactive cum este şi benzodiazepină. Specialiştii spun că aceasta se regăseşte în medicamente prescrise pentru anxietate şi depresie sau în tranchilizante uşoare.

Gabriel Diaconu, medic psihiatru: „De la o benzodiazepină la alta există nuanţe cu privire la abilitatea de a conduce o maşină în sensul vitezei de reacţie, a atenţiei. Noi prin lege suntem obligaţi să îi spunem pacientului care începe un tratament cu o benzodiazepină să evite condusul auto. Dacă ai şi alcool şi benzodiazepină poate mai mult decât să fie periculoasă pentru condus, poate să fie periculoasă pentru viaţa omului. Poate să să îşi piardă conştiența sau să aibă pierderi de ritm, tullburări de ritm şi să moară.”

În baza celor trei dosare penale, refuz de recoltare a probelor biologice, conducere fără permis şi sub influenţa alcoolului şi a substanţelor psihoactive, Ana Morodan va fi cercetată sub control judiciar. În următoarele 30 de zile este obligată să meargă periodic la poliţie şi nu are voie să părăsească țara. Dacă dosarele vor ajunge în instanţă şi va fi găsită vinovată de comiterea celor trei infracţiuni, Ana Morodan riscă de la amendă până la 5 ani de închisoare.

Dată publicare: 30-03-2023 19:12