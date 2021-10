Noi declarații controversate ale lui IPS Teodosie: Dacă e cineva afectat de Covid şi face vaccinul, îi este fatal

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (IPS) Teodosie, susţine că, "dacă este cineva afectat de COVID şi în timpul acela face vaccinul, îi este fatal vaccinul", el recomandând "prudenţă".

El a susţinut că vaccinul nu ar fi recomandat nici pentru persoanele alergice. El şi-a continuat declaraţiile controversate, afirmând că "nu ai voie să constrângi pe cineva pentru o faptă". "Chiar bine dacă este, binele nu se face cu forţa, nu are valoare morală", adaugă Teodosie, citat de News.ro.

IPS Teodosie face aceste afirmaţii la câteva zile după ce CNA a amendat postul deţinut de Arhiepiscopia Tomisului - Radio Dobrogea - pentru alte afirmaţii făcute de ierarh despre vaccinarea anti-COVID.

Arhiepiscopul Tomisului a fost invitat, joi seara, la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea şi a fost rugat de realizator să spună câteva cuvinte încurajatoare pentru depăşirea situaţiei dificile prin care trecem.

"Această perioadă este neobişnuită, nu a mai fost alta ca aceasta. Boli au fost, dar nu ca cea de acum, care este atât de controversată şi controversată nu doar pentru noi, care nu avem cunoştinţe de medicină, ci chiar pentru mulţi medici. Chiar între medici există nişte contradicţii pentru că este o boală care are un statut aparte. Marii specialişti spun că a fost făcută în laborator unde cei care au promovat-o sunt primii care au promovat şi vaccinurile. Sigur că e îngăduită de Dumnezeu, indiferent, boala este, nu putem să o negăm. Unii spun că nu este deloc. Cum să nu fie deloc, că nu s-ar putea minţi aşa pe scară mare. Dar este o boală neobişnuită, o boală în care, cum spune Scriptura: ascultă Israele, prin tine însuţi îşi vine pierea”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

El a precizat că această boală este una "biologică", iar aceasta poate fi depăşită cu credinţă, rugăciuni, dar şi cu medicamente.

"Este o boală pe care au pregătit-o tot ai noştri, tot oamenii şi, de fapt, orice boală o atragem noi pentru păcatele noastre. Este o armă biologică oarecum, am putea să spunem, dar trebuie să o înfruntăm, să o depăşim şi cel mai bine o depăşim cu credinţă, cu rugăciuni, cu nădejde, dar şi cu medicamente. Pentru că nu putem să renunţăm la medicamente, de aceea avem mare nevoie de medici. Noi suntem deasupra vremurilor, oamenii, aşa ne tălmăcesc Sfinţii Părinţii, oricât de greu ar fi vom izbândi, nu de unii singuri, ci cu ajutorul lui Dumnezeu”, a transmis ÎPS Teodosie.

El a mai declarat că nu există acelaşi tratament pentru toţi bolnavii şi nu toţi au aceeaşi greutate a bolii.

"Toate medicamentele sunt tot o descoperire prin ştiinţa pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Sigur că boala de acum este mai neobişnuită, dar tot o boală şi trebuie să o tratăm ca boală, să ne sfătuim şi cu medicii. Nu este un tratament atât de liniar sau să zicem acelaşi tratament pentru toţi şi aceeaşi greutate a bolii pentru toţi, depinde de organism, depinde întâmpinarea bolii. Unii stau până în ultima fază şi nu mai are medicul ce să le facă. Auzind de la specialişti, de la medici, sunt medicamente care se dau în diferite faze. Nu se dă acelaşi medicament în toate fazele”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului.

El a susţinut că dacă cineva are COVID şi face vaccinul, atunci acesta îi este fatal.

"Am ascultat doctori iscusiţi. Când aud un medic că vorbeşte cu mare interes îl ascult ca să nu rămân fără o luminare din partea medicilor care sunt specialişti şi cu adevărat vorbesc în cunoştinţă de cauză. Dar iată, am aflat de puţine zile, că dacă este cineva afectat de COVID şi în timpul acela face vaccinul, îi este fatal vaccinul. De aceea, trebuie să fim prudenţi. Sau unii care au anumite afecţiuni, cum este alergia. Nici la gripă nu e bine să faci medicamentul clasic de gripă dacă ai alergie. Şi iată nu suntem toţi la fel, de aceea trebuie să fim foarte prudenţi, dar să fim în consultare permanentă şi cu medicii şi cu specialiştii şi să se implice mai mult medicii, nu politicieni sau oamenii de administraţie în remedierea bolii” , a afirmat ÎPS Teodosie.

El consideră că nu avem date despre vaccin şi nu toţi medicii s-au pus de acord în legătură cu acesta.

"Pentru unii vaccinul este salvator, pentru alţii nu este. Nu pentru toţi este salvator. Nu ştim date despre acest vaccin. Dacă medicii ar fi toţi de acord cu vaccinul, nu am avea nicio îndoială. Am citit opinii atât de contradictorii de la specialişti în medicină de vârf şi atunci noi să mergem după îndemnuri care nu sunt ale medicilor specialişti şi fiecare om are particularităţile lui. Trebuie lăsată libertatea la om. Omul care este constrâns este cu adevărat sugrumat sufleteşte pentru că nu ai voie să constrângi pe cineva pentru o faptă. Chiar bine dacă este, binele nu se face cu forţa, nu are valoare morală. De aceea, iată aceste constrângeri să ne vaccinăm cu toţii, dar nu ne spun medicii mult, mai mult le spun cei ce nu sunt medici”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului.

El a afirmat că ierarhii au fost anunţaţi să nu se mai implice în această problemă, menţionând că nu pot spune "nu ştiu" în legătură cu această problemă deoarece ar înseamna că sunt nepăsători.

"Şi noi am primit, pe drept cuvânt, ierarhii, preoţii, să nu ne mai implicăm în această problemă, pentru că nu suntem medici. Adevărat, nu suntem medici, dar nu putem să spunem doar: nu ştiu. Dacă spunem nu ştiu înseamnă că suntem nepăsători. Noi trebuie să ne interesăm, mai ales ierarhii, că răspundem de preoţii şi credincioşii noştri. Nu putem să facem afirmaţii care sunt aproximative, incomplete, care nu prezintă adevăruri, noi lucrăm cu adevărul absolut. Sigur, medicina nu e în seama noastră, e în seama medicilor, dar dacă ni se cere o opinie, va trebui să spunem că trebuie să fim atenţi, să consultăm pe cei mai buni specialişti”, a explicat ÎPS Teodosie.

Întrebat de un ascultător dacă Mântuitorul s-ar fi vaccinat, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns: "Mântuitorul nu s-ar fi vaccinat pentru că Mântuitorul este Dumnezeu, este perfect. El nu are păcat şi nu avea păcat şi atunci nu putea să se îmbolnăvească. Să nu-l punem pe Mântuitorul în egalitate cu noi. El s-a smerit, a primit şi moarte cu adevărat, nu moarte din boală, ci moarte pentru că a primit de bună voie să fie răstignit, s-a răstignit şi a suferit numai firea omenească, firea dumnezeiască nu a suferit”.