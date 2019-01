Ninsoarea abundentă a blocat 7 județe din Moldova. 2 drumuri naționale, închise

Este iarnă în toată puterea cuvântului în şapte judeţe din zona Moldovei, unde a nins fără oprire. Două drumuri naţionale au fost închise în Vrancea, prin vama Albița nu s-a circulat, iar aeroportul din Iaşi a devenit impracticabil.

Din cauza nămeţilor uriaşi, medicii au ajuns la cazurile grave sau la gravidele în travaliu, cu ajutorul şenilatelor.

O tânără de 20 de ani dintr-o localitate din Iaşi a sunat disperată după ajutor în momentul în care a simţit că i-a venit sorocul. Pentru că ambulanţa n-a avut cum să ajungă până la ea pompierii au recuperat-o cu o şenilata.

Au trecut câteva ore bune până când femeia a ajuns în singuranta la maternitatea Cuza Voda din Iaşi. Salvatorii din Iaşi au fost chemaţi şi la o fetiţă de 5 ani, care avea dureri abdonimale puternice.

În tot acest timp şoferul unui TIR care a derapat pe un drum din judeţul Bacău şi-a abandonat mastodontul pe marginea şoselei.

Situaţia a fost critică în multe zone aşa că poliţiştii au impus restricţii de circulaţie pentru maşinile de mare tonaj.

Reporter: "E multă gheaţă aici?"

Şofer: "Da, da. Uitaţi! Mai am o pereche de lanţuri pe care le-am rupt."

Şofer: "S-a rupt coada lopeţii."

Reporter: "De când aţi rămas aici?"

Şofer: "Dimineaţa."

Reporter: "Plecaţi spre Iaşi?"

Şofer: "Da."

În Vaslui, primăria a scos deţinuţii să cureţe trotuarele pentru că pietonii circule în siguranţă. În Bacău, însă, călătorii s-au mobilizat să scoată din zăpadă un autobuz.

Pe de altă parte, în Vrancea autorităţile au închis două drumuri naţionale, aşa că navetiştii au fost nevoiţi să meargă pe jos.

Navetist: "Sunt cam 10 km de la spitalul Dumbrăveni. Zece km prin zăpadă,e foarte greu."



La Iaşi a fost închis aeroportul.

Femeie: "Din Bacău am venit cu o maşină, am făcut accident şi am ajuns aici cu altă maşină, iar acum ne întoarcem înapoi".

Şi în Vama Albita, şoferii care intenţionau să treacă frontieră au rămas în coloană. Toată noaptea pompierii au deblocat din nămeţi 27 de vehicule în care se aflau aproape 100 de persoane. Într-una dintre maşini era şi o femeie însărcinată.

Au fost şi imprudenţi care au circulat cu anvelope de vară.

Şofer: "Hai că am ajuns să dăm şi la lopată".

Vineri noapte o să fie extrem de frig aşa că zăpada căzută în strat consistent va îngheţa. Circulaţi cu prudenţă.