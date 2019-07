Ninsoare pe Vârful Omu și la Bâlea Lac în plină vară. Reacția turiștilor străini

Ninge în luna lui cuptor la munte. Joi noapte, la vârful Omu, vântul a viscolit zăpada, iar termometrul a arătat -1,8 grade Celsius.

La peste 2.000 de metri altitudine s-a aşternut un strat de aproximativ 3 centimetri, care nu va rezista însă prea multă vreme. Este neobişnuit de rece pentru această perioadă, iar vremea va continua să fie capricioasă şi în următoarele zile

În Platoul Bucegilor, ninsoarea a început joi seară la ora 9 şi a durat până la 3 dimineaţa. Impresionat de schimbarea neateptata a vremii, un turist aflat în apropierea cabanei Omu a înregistrat imagini cu viscolul. Dimineaţă, ceaţa a învăluit munţii, iar soarele şi-a arătat cu greu fața printre nori.

Meteorolog la Staţia Meteo Vf. Omu: "Nu este un fenomen obişnuit, dar nici total neobişnuit; când ţin eu minte, am fost de serviciu şi am avut zăpadă în luna iulie a fost în 2011, când am avut un strat de 4-5 cm."

Turiştii nu s-au speriat de vreme şi s-au aşezat la coadă la telecabina din Buşteni, încă de dimineaţă, dornici să vadă zăpada.

Ajunşi la peste 2.000 de m altitudine, unii şi-au dat seama însă, că nu erau pregătiţi pentru o asemenea experienţă.

Turiști: "Este frig, ne-am luat bluză extra şi o geacă în plus, nu arată deloc a vară aici, dar abia aşteptam să ne plimbăm."

Turistă: "Am stat aseară era cald şi dintr-o dată a venit grindina, s-a trecut de la un fenomen la altul, din 15 în 15 minute se schimba vremea. Mi-am luat mănuşi şi 3 straturi de haine că altfel nu se poate aici."

Cine nu a avut haine, a urcat pe munte învelit într-o pătură.

Turist: "în ultimii ani eu nu am mai văzut aşa schimbare de vreme, să ningă la jumatea lunii lui cuptor."

La Bâlea Lac, temperatura a scăzut joi seară la un grad Celsius, iar tunete şi trăsnete puternice au brăzdat cerul.

Peste noapte, şi la Bâlea Lac s-a aşternut zăpada, iar cei care aveau de gând să ia muntele la picior s-au mulţumit să facă haz de necaz.

Cei câţiva centimetri de zăpadă au rezistat câteva ore. Vremea rămâne instabilă pe munte şi în weekend, spun meteorologii; iar la altitudine, temperatura maximă nu va depăşi 8 grade.

La altitudinea de 2.200 de metri sunt, vineri la amiază, 8 grade. Vremea este schimbătoare, când soarele iese dintre nori poţi scoate geacă de pe tine, însă când norii învăluie munţii, ai nevoie de căciulă şi mănuşi la fel ca în plină iarna.

Cei care ajung aici fără echipament se rezumă la o plimbare de 15 minute, apoi se grăbesc către staţia de telecabina, să coboare în Buşteni. Temperatura a scăzut cu 15 grade Celsius față de acum 6 zile, iar meteorologii spun că în următoarele zile, la altitudine vor fi ploi și descărcări electrice.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI peantru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!