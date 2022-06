Pentru al doilea weekend consecutiv, în zonă au răsunat doar glasurile vesele ale copiilor. În mod obișnuit, se auzea doar sunet de claxoane.

Cartierul Drumul Taberei din Capitală a prins din nou viață seara trecută. Oameni care stăteau la televizor de obicei sâmbăta seara ori mergeau în mall-uri au petrecut câteva ore în aer liber. Cei mai bucuroși au fost copiii.

Copil: „Am dansat, m-am jucat, m-am jucat cu mingiile.”

Iar părinţii sunt bucuroşi că cei mici pot interacţiona mai mult cu cei de-o seamă cu ei.

Citește și PMB anunță reorganizarea transportului public de noapte: legături directe și rapide între centrul Bucureștiului și cartiere

Mămică: „Inițial am ieșit cu bicicleta și în momentul în care am ajuns aici am lăsat bicicletele jos pentru că nu am mai avut ce face, copiii s-au dus la joacă”.

Tătic: „Foarte multă lume. E frumos.”

Mămică: „Foarte frumos. O idee foarte bună.”

Nu departe, într-o zonă special amenajată, s-au vândut burgeri, dulciuri şi băuturi răcoritoare. La eveniment a venit şi primarul Capitalei.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: „Miza este să arătăm oamenilor că trebuie să iasă să discute împreună, că orașul este despre oameni, nu despre mașini. Și mă bucur că este o atmosferă relaxată.”

Zona pietonală - amenajată între străzile Valea Ialomiței și Valea Argeșului din sectorul șase - rămâne deschisă și astăzi, până la ora 22:00. Weekendul următor, proiectul „Străzi Deschise” se va muta în alt cartier din București.