Niciun progres în cazul femeii împușcate în cap de un polițist. ”Atunci i-am văzut faţa”

A trecut jumătate de an, de când o femeie din Mureş care a fost împuşcată în cap de un poliţist, în Aluniș, judeţul Mureş, reuşeşte cu greu să ia viaţa de la capăt!

Are probleme grave de sănătate, nu se poate deplasa decât cu ajutor, iar medicii spun că nu îşi va mai reveni niciodată. Cercetările bat pasul pe loc. Dosarul ei este analizat la Bucureşti, iar între timp, poliţistul care a împuşcat-o din greşeală, a ieşit la pensie.

8 Februarie 2019 este o zi pe care această femeie nu o va uita niciodată. Se îndrepta spre un cuplu de bătrâni pe care îi avea în grijă, când a nimerit în mijlocul unei razii a poliţiştilor.

Agenţii încercau să oprească un şofer care nu a oprit la semnalul lor! Şi au tras mai multe focuri de armă. Din păcate, au rănit-o grav pe femeia aflată întâmplător în zonă.

Femeia spune că a aflat că a fost împuşcată abia la spital!

Lovasz Hajnalka, victimă: ”Aşa a fost… anunţat că am fost călcată de o maşină nu că sunt împuşcată şi au zis că sunt, când am fost pus în ambulanţă a venit un medic în civil şi atunci s-a aflat că am fost impsuacată. Nu ştiu nimic, unde m-am aflat, ce s-a întâmplat”.

Săptămâni întregi victimă a stat internată în spital. A fost operată de mai multe ori însă a rămas cu sechele: nici acum nu îşi poate mişca aproape deloc capul. Iar de umblat, se poate deplasa poate doar cu ajutorul familiei.

Lovasz Hajnalka, victimă: ”Foarte rău mă descurc eu singură, că nu pot să fac nimica… numai cu ajutorul. În fiecare lună… sunt sub tratament … în fiecare lună - mâinile şi corpul aşa încet”.

Până să fie împuşcată, femeia trebuia să aibă grijă de fiica ei, născută cu handicap. Aceasta a fost preluată de tatăl ei, dar mama este neconsolata.

Poliţia acoperă preţul tratamentelor femeii, iar agentul care a împuşcat-o şi-a cerut iertare. A vizitat-o o singură dată.

Lovasz Hajnalka, victimă: ”O singură dată la Târgu Mureş a venit la spital, la neurochirurgie, atunci i-am văzut faţa … şi o zis că îşi cere iertare pentru cele întâmplate .. atâta mi-a zis”.

Localnicii din sat nu înţeleg cum s-a putut întâmpla o asemenea tragedie.

Localnic: ”Nu ştiu cum s-a întâmplat.. aşa ceva nu a mai fost. Aşa s-a nimerit, chiar ea a fost acolo”.

În urma accidentului din februarie, poliţistul a fost suspendat din funcţie. Şi recent, s-a pensionat.

