Nici turiștii de la munte nu cred în masca de protecție. ”Te rog, scutește-mă!”

Fie că vreți să urcați cu telecabina sau să mergeți la grădina zoologică, în județele Brașov și Prahova masca este obligatorie.

Trebuie purtată în spațiile aglomerate, chiar dacă acestea se află în aer liber.

Turiștilor nu le-a picat prea bine decizia autorităților. Prinși pe picior greșit, unii au avut noroc și au scăpat doar cu simple atenționări. Amenzile merg însă până la 2.500 de lei.

”- Vă rog să vă puneți masca în momentul ăsta ... în momentul ăsta.

- Nu o am.

- Nu aveți mască?

- Nu o am la mine ...

- Atunci cum ați venit în zona asta fără mască?

- Nu știam.

- Păi am parcat mașina acolo ...

- O să vă rog să mergeți la prima farmacie să vă luați o mască”.

”Este o cârpă care aș arunca la gunoi”

În Brașov, forțele de ordine au controlat zonele publice aglomerate. Au mers în piețe, prin stațiile pentru transportul în comun ori la telecabină. Nu o dată, cei găsiți fără mască au avut de comentat.

”Aveți obligația să purtați mască în zona centrală și istorică a municipiului Brașov.

Bărbat: Zău?

Începînd cu ora 10, până la ora 23.

Bărbat: Zău?”.

”Cu această mască de trei lei nu se întâmplă absolut nimic, nu se face nimica, este decât o cârpă care aș arunca la gunoi”.

”Te rog, scutește-mă!”.

Turiștii trebuie să își acopere nasul și gura și când vizitează Grădina Zoologică.

”Mă voi reglementa astfel încât să nu am probleme cu autoritățile, este o măsură din punctul meu de vedere puțin absurdă”.

Femeie: ”Nu avem ce să facem, dacă astea sunt regulie trebuie să ne supunem și noi și copii”.

Alin Pînzaru, Directorul Grădinii Zoologice din Brașov: ”Se poartă mască pe teritoriul Grădinii Zoologice, am promovat acest lucru, am pus la intrare, oamenii în general respectă”.

La telecabina din Bușteni, acolo unde de regulă se formează cozi de zeci de persoane, oamenii par să înțeleagă situația.

Această doamnă din Râmnicu Vâlcea s-a așezat la coadă cu mai bine de o oră înainte de începerea programului.

Femeie: ”Cred că este bine, având în vedere că suntem unii lângă alții, e mai sigur pentru noi”.

Femeie: ”Chiar dacă suntem în spațiu liber, pentru că suntem foarte aproape și stăm și mai mult timp, uitați, avem aproape o oră de când stăm unul în spatele altuia”.

În județul Brașov, așadar, masca este obligatorie în stațiile de autobuz, în gări, piețe, târguri, în stația de telecabină și telescaun și la zoo.

În timpul săptămânii, trebuie purtată de la ora 12 până la ora 23. În weekend, intervalul este 10 dimineața, 11 noaptea.

În județul Prahova, masca se poartă între 7 și 11 dimineața, dar și între orele 15 și 23.

Și aici, punctele critice, expuse aglomerației, sunt stațiile pentru transportul în comun, piețele, târgurile, serbările și exteriorul obiectivelor turistice.

Amenzile pentru ignorarea măsurilor sunt de la 500 la 2500 de lei.