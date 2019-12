Un eveniment ce trebuia să fie fastuos a stârnit un val uriaș de indignare în Arad

Nepăsarea duce la distrugerea unei bijuterii arhitecturale. Mozaicul din fața Palatului Administrativ din Arad, montat în urmă cu mai bine de trei decenii, își pierde din strălucire sub ochii autorităților.

Ultima ispravă a celor responsabili, ridicarea bradului de Crăciun cu ajutorul unui utilaj de mare tonaj, care a provocat noi fisuri în platou.

Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru oamenii din Arad, montarea bradului de Crăciun, s-a transformat într-un val de indignare.

Totul după ce autorităţile au folosit pentru această operaţiune o macara cu o capacitate de ridicare de 250 de tone, iar vehiculul a ajuns pe mozaicul din fatza Palatului Administrativ, un simbol al oraşului.

Lucrarea, realizată în urmă cu mai bine de trei decenii de arhitectul Milosh Cristea, conţine elemente din povestea judeţului. Şi era oricum afectată de trecerea timpului şi de nepăsare.

Claudiu Cristea, fiul arhitectului care a realizat lucrarea: „Nu poţi să urci cu zeci de tone pe un platou făcut din marmură, la revoluţie, în 21 când s-a tras, am fost prezent acolo, tatăl meu a apărut pe platoul foarte îngrijorat, am crezut că era îngrijorat că ambii copii erau acolo, iar el m-a întrebat Claudiu, oare câte tone are un tab? Era foarte îngrijorat de situaţia platoului."

Alexandru Nagy, arhitect: „Aşa ne preţuim noi patrimoniul şi istoria, sper să se repare, putem face un grup de lucru ca piaţa primăriei să devină un loc mai prietenos şi mai cald pentru arădeni."

Reprezentanţii primăriei au reacţionat.

Ralu Cotrău, purtător de cuvânt primăria Arad: „Având în vedere dimensiunea impresionantă a bradului, singura modalitate de al amplasa a fost să folosim o macara, nu cântăreşte mai mult decât un banal autobuz, în plus, nu a fost parcată în faţa Palatului Administrativ mai mult de două ore."

Autorităţile locale spun că acum caută soluţii pentru a reface platoul.