Nenorocirea a lovit o familie chiar în Ajunul Crăciunului. Casa le-a fost mistuită de flăcări

O familie din județul Bistrița-Năsăud a rămas sub cerul liber, în mijlocul iernii, după ce casa unde locuiau cinci persoane le-a fost mistuită de flăcări.

Când a izbucnit vâlvătaia, oamenii au reușit în ultima clipă să se salveze. Au rămas doar cu hainele de pe ei și cu speranța că își vor reconstrui căminul, cu sprijinul semenilor cu suflet mare.

Nenorocirea a lovit familia chiar în Ajunul Crăciunului. Vecinii au fost cei care au dat alarma, când au văzut că iese fum din încăperea unde era centrala pe lemne. De acolo, flăcările s-au extins rapid.

Mariana Vertic, proprietara casei: „Dintr-o dată, am auzit-o pe soacră să ieșim toți afară că luăm foc. Primul lucru pe care l-am făcut am sunat la 112, iar al doilea lucru, am luat actele din casă. Am ieșit afară toți că în casă deja era fum, erau flacări, erau geamuri sparte, ardeau."

Proprietarul lucrează de mai mulți ani în străinătate pentru ca celor dragi să nu le lipsească nimic. Mai mult, casa construită recent era un vis împlinit pentru întreaga familie. În doar câteva clipe însă, totul s-a năruit.

Lucian Vertic, proprietarul casei: „Aici, în partea din spate, am avut centrala, garajul, lemnărie, cămară, de la anexele astea de aici a pornit focul, la etajul de sus în totalitate, dulapuri, haine, tot mobilierul, am dat jos tot, trebuie să reconstruim. Am rămas cu hainele pe care le vedeți, soția și copilul."

Cei doi soți se aflau la etaj împreuna cu copilul lor, iar la parter, bunicii. Din fericire, toți au ieșit la timp din casă.

Alexandru Vertic: „În spate a fost un geam de termopan, a explodat geamul și a luat-o pe dedesubt. Am ieșit afară să pun în centrală și nu am mai putut. Foc continuu.”

Localnicii, impresionați de năpasta care a lovit familia de oameni muncitori, încearcă să-i sprijine.

Localnic: „Am venit la ajutor, așa se ajută oamenii între ei. Da, toată lumea vine și ajută.”

Și autoritățile au promis că vor ajuta.

Ioan Borș, primarul comunei Maieru: „Fiecare familie care a avut incendii sau alte calamități a fost sprijinită și din partea Consiliului Local cu anumite sume, reprezentând materiale de construcții.”

Pentru a-și putea reface rapid locuința, orice sprijin este binevenit. Cum toate economiile au fost investite în casă, cei doi soți au acum nevoie de forță de muncă, dar și de materiale de construcție.