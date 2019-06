Muncitor care asfalta un drum, rănit grav. "L-am claxonat, nu s-a uitat"

Un muncitor de 42 de ani, angajat al societăţii de Drumuri şi Poduri Dâmboviţa, a fost grav rănit, miercuri dimineaţă, pe o porţiune de drum care se asfalta.

O mașină-sport scăpată de sub control l-a izbit în plin şi i-a provocat răni la cap, picioare şi mâini. Martorii susţin că şoferul de 49 de ani ar fi venit cu viteză mare şi nu ar mai fi avut răbdare să stea în urma utilajelor.

Accidentul a avut loc pe Drumul Judeţean 719, din localitatea Valea Voievozilor, lângă Târgovişte.

Angajaţii de la drumuri turnau un strat de asfalt pe un sens de mers. O mașină-sport a încercat să îi depăşească, dar a derapat, l-a lovit pe muncitor, apoi a rupt doi stâlpi şi un gard.

Adrian Ungureanu, şoferul cercetat: "Am încercat să depăşesc autoutilitara asta, venea maşina de acolo, era un cetăţean care lucra în faţă, l-am claxonat, nu s-a uitat, am frânat, am derapat pe smoala asta şi l-am lovit în lateral, fără niciun control."

Valeria Pașol, martor: "Am auzit o buşitură puternică. Am văzut un om, curgea sânge."

Colegii drumarului rănit susţin că la faţa locului erau luate toate măsurile de avertizare a şoferilor pentru lucrarea care se execută şi dau vina pe şofer.

Dorin Tițu, maistru SC LDP SA: "A fost pus semn acolo, băiatul a venit cu viteză mare, i-a venit maşina din faţă, n-a mai avut timp să frâneze. S-a dus târâş şi l-a luat pe colegul."

Reporter: "Se putea evita accidentul?"



Angajat SC LDP: "Normal, dacă era închis drumul, consiliul judeţean, poliţia, care răspund. Nu să ne omoare pe noi pe drum!"

Angajatul rănit, care dirija prin telecomandă un utilaj, n-a mai avut timp să se ferească din calea maşinii.

Iulian Fleancu, director mecanizare SC LDP Dâmbovița SA: "El stătea cu telecomanda, are fir lung şi dirijează de la distanţă. Sunt indicatoare puse, 40 de km la oră, vezi că sunt oameni cu vestă."

În stare gravă, angajatul de la Drumuri a fost preluat de o ambulanţă şi transportat la spitalul judeţean pentru îngrijiri şi investigaţii. Între timp, poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Rănitul urmează să fie supus mai multor interveniţii chirurgicale, după ce a suferit fracturi la un picior şi mai multe răni la cap şi la mâini.

