Două maşini au intrat în plin într-o cisternă, după ce s-au ciocnit. "E un dezastru"

Impact pe o şosea din Vaslui. O şoferiţă a tras o spaimă cumplită după ce un autoturism nu i-a acordat prioritate şi a intrat în ea. Ambele autovehicule s-au oprit într-o cisternă care staţiona.

Şoferiţa povesteşte cum a avut loc acidentul: "Mi-a intrat în faţă. Am zis că glumeşte. Am încetinit, dar degeaba. A intrat în mine. Nu ştiu unde voia să intre, ori a adormit. E un dezastru. Unde să facă stânga aici?! Stânga e acolo. Vai, dar ce m-am speriat când am văzut că vine în mine. Mă simt mai binişor, dar mă doare stomacul pentru că a intrat volanul".

În urma impactului, ambele maşini au fost grav avariate. Şoferul cisternei în care au fost proiectate cele două maşini coborâse din camion cu puţin timp înainte de incident.

"Eu am ieşit cu cafeaua să plec. Nu e nimic, e totul în regulă. Plec după benzină, e gol”, spune şoferul cisternei.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav. În cauză a fost întocmit dosar de vătămare corporală din culpă. În zonă, traficul s-a desfăşurat pe un singur sens câteva zeci de minute.

Citește și Un adolescent a fost rănit de un șofer care a pierdut controlul mașinii, în Dâmbovița

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!