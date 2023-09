Mulți români au cumpărat deja lemne de foc, de teamă să nu se scumpească brusc. Cât a ajuns să coste un metru cub

Celor care se încălzesc pe gaz, autoritățile le dau asigurări că vor fi păstrate subvențiile. În ciuda acestui ajutor, iarna trecută, peste 15% din populația României a răbdat de frig.

Într-o gospodărie din Maramureș, lemnele de foc sunt stivuite cu grijă.

Grigore Petraș, localnic: „În jur de 10 metri cubi de lemn de foc. Anul trecut era cu 50 de lei mai scump. Având în vedere ca astea-s cam uscate, mă gandesc să mai cumpăr 5 metri cubi mai verzi".

În primele șapte luni, direcțiile silvice au vândut peste un milion de metri cubi de lemn de foc. Prețul mediu a fost de 260 de lei/mc, fără TVA, în timp ce în depozitele private și magazine poate să treacă de 600 de lei/mc.

Ioan Tomoiagă, șef birou producție Direcția Maramureș: „Anul trecut, în luna august, aveam 22 de mii de metri cubi și anul acesta, 41 de mii de metri cubi, la sfârșitul lunii august”.



În total, 3,5 milioane de gospodării din România se încălzesc cu lemne.

Corina Murafa, expert al observatorului român pentru sărăcie energetică: „Militez pentru soluții structurale de înlocuire a sobelor pe lemn cu sobe inclusiv pe biomase eficiente energetic, pe peleți cu pompe de căldură. Eu cred că aici ar trebui să se îndrepte eforturile statului român în această perioadă de iarnă, fiindcă avem multe milioane de euro la dispoziție.”

Pe de altă parte, facturile la energie electrică și gaz rămân plafonate. Cu toate acestea, oamenii se tem.

Familie: „Ne gândim că o să fie mai rău decât anul trecut, cred că vor crește prețurile.”

Bărbat: „Toate se scumpesc de la an la an.”

Românii plătesc pentru căldură în funcție de prețul gigacaloriei și de subvenția acordată de primăria orașului de domiciliu. De pildă, Capitala subvenționează căldura cu 544 de lei, Brașovul cu 460 de lei și autoritatile din Iași cu 139 de lei.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „În această iarnă nu vor crește prețurile. Deci o să rămânem la același tarif pe care îl plătesc și acum.”

Claudiu Crețu, director Termoenergetica: „Considerăm că suntem mai bine pregătiți decât iernile precedente. Evident risc de avarii punctuale există, dar am încercat să le reparăm astfel încât să nu mai avem probleme atât de mari.”



Sebastian Burduja, ministrul Energiei: „Pe sectorul gazelor naturale stăm bine, suntem cu gradul de umplere astăzi la 92%, și în condițiile unei ierni similare cu ceea ce a fost anul trecut vom depăși sezonul rece doar cu gaze românești din producție plus ceea ce am reușit să înmagazinăm.”

Conform Eurostat, în România, peste 15% dintre locuințe nu sunt permanent încălzite. Procentul este și mai mare în Bulgaria, Cipru, Grecia, Lituania, Portugalia și Spania, doar că în unele dintre aceste țări este cald și iarna.

