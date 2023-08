"Am intrat în panică". Furtunile au făcut prăpăd în țară. Acoperișuri prăbușite, mașini răsturnate și animale electrocutate

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod Roșu de vreme severă imediată.

La Matca, unul dintre cele mai mari bazine legumicole de sute de solarii s-a ales praful. Iar în județul Iași două stâne s-au prăbușit peste două persoane.

După vijelie, în Tecuci, județul Galați, aproape toate străzile erau pline de copaci rupți sau chiar smulși cu tot cu rădăcină.

Și patru acoperișuri au fost avariate de vântul turbat care a avut la rafală și 90 de km/h.

La nici 10 kilometri depărtare, în Matca, resturi din acoperișuri au rămas atârnate pe firele de electricitate.

Construite pe structură din lemn, solariile legumicultorilor s-au sfărâmat.

Vijelia a distrus sute de solarii

Dimineață, oamenii și-au dat seama că pagubele sunt uriașe. Aproximativ 500 de solarii au fost rupte de vijelie.

Nicoleta Leca, legumicultor Matca: "Am intrat în panică și nu am știut ce e cu mine, când am văzut solarul rupt. Paguba e de două tone".

Vântul, care pe alocuri a avut aspect de tornadă, a reușit, în unele locuri, să dărâme și stâlpi din beton.

Au fost case de pe care vijelia a luat nu doar tabla, ci acoperișul cu totul.

Localnic: "A fost tornadă, a cuprins totul".

Valentin Nare, administrator public comuna Matca, județul Galați: "A fost, cu siguranță, peste 100 de kilometri la oră".

Vântul a răsturnat și remorcile unor camioane.

Bărbat: "Are 6 tone o remorcă. Ce sa zic, ne-o făcut praf".

Pompierii au intervenit cu toate forțele, în nordul județului Galați. Cei aflați în zile libere au fost chemați de acasă.

Pentru că peste tot au fost rupte fire de electricitate, 20 de localități au rămas, temporar, fără energie.

Și județul Călărași a fost sub incidența unui Cod Roșu de vijelii. Vântul a depășit 90 km/h și a căzut și grindină. Militarii au fost chemați în 20 de localități.

Animale electrocutate în Brăila

În județul Brăila, acoperișul unei ferme a fost smuls de rafale, iar 10 animale au fost electrocutate.

În alte zone, temperaturile au scăzut brusc și s-au înregistrat diferențe și de 10, 14 grade Celsius. De pildă, luni dimineață, erau 2 grade la Vârful Omu, la Bâlea Lac 4, iar la Sinaia 12. Meteorologii spun că toată țară este traversată de un val de aer rece, iar diferențele mari de temperatură provoacă instabilitate atmosferică.

