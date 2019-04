Bătrâna care lucra la 83 ani la o grădiniță a fost concediată, după ce a apărut la TV

Pro TV

La doar câteva zile după ce a fost protagonista unui reportaj la Știrile Pro TV, Sofia Chiţoran, bunica de 83 de ani care lucra ca femeie de serviciu la grădinița din Leurda, a fost concediată.

Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar au decis încheierea contractului pe care bătrâna îl avea, pentru cele două ore lucrate, pe motiv vârsta femeii este înaintată, scrie Mediafax.

"Am vorbit cu doamna inspector general, dumneaei ştia de situaţie, săptămâna trecută a fost închis contractul de muncă pe care îl avea doamna, în condiţii legale. Dată fiind vârsta înaintată, nu mai putea fi păstrată pe acest post. I s-a închis cartea de muncă, în condiţii normale, ca atunci când te pensionezi”, a declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al ISJ Gorj.

Cosmin Morega, viceprimarul municipiului Motru, a declarat că atunci când a aflat că bunica Sofia a fost concediată s-a gândit că e vorba de o păcăleală.

"Sunt total dezamăgit. Este un gest regretabil, nu mă gândeam că se poate ajunge de la un lucru atât de frumos, din care s-a dorit să se scoată în evidenţă faptul că această persoană munceşte cu mult drag pentru aceşti copii, chiar dacă indemnizaţia este de 400 şi ceva de lei. Dar văd că s-a găsit acum, dintr-odată, să se respecte întocmai legea şi în loc să fie apreciată de către cei în cauză, au găsit soluţia să o dea afară pe femeie, lucru regretabil, n-am dorit aşa ceva nici măcar o secundă. Am crezut că este o păcăleală când am auzit, dar văd că nu este o păcăleală de 1 aprilie, este adevărat”, a declarat Cosmin Morega.

Tanti Sofia muncea de 40 de ani la grădiniță

De 40 de ani, tanti Sofia, așa cum îi spunea toată lumea, mergea la gradiniţa din satul Leurda, lângă Motru, în fiecare dimineaţă cel târziu la ora 7.00. Era prezentă înaintea tuturor, pentru a se asigura că la ora 8.00 copiii sunt bine primiţi şi au căldura în clasă.

"Mă scol, fac curat la copii, că mi-au fost dragi copiii, că sunt mici, frumoşi, curaţi. Îmi spun şi câte o poezie, îi mai întreb şi câte degete are la o mână, dacă scad, dacă pun, mai fac cu ei", a povestit Sofia Chiţoran pentru Știrile Pro TV.

Bătrânica spunea că, la vârsta ei, cea mai mare reuşită este sănătatea și faptul că munceşte zi de zi o ajută mult.

"Muncesc, ce să fac, şi la vârsta mea. Tineretul pleacă la fabrici la oraş să lucreze pe bani mulţi, aici nu sunt bani mulţi”, a precizat Sofia Chiţoran:

Acum, tanti Sofia a rămas fără cei 400 de lei pe care îi primea în schimbul serviciilor ei.

"Copilul dânsei m-a sunat şi mi-a zis că o să meargă la Casa de Pensii să vadă ce poate să mai primească la pensie şi ulterior mi-a spus că i-au pus un leu sau doi, aşteaptă decizia acasă. Am vorbit şi cu copiii, le-am spus că nu mai vine bunica Sofia şi mi-au spus că le pare rău, chiar erau ataşaţi de doamna. Venea şi copiii stăteau cu ea. Doamna îi iubea foarte mult. Astăzi am făcut eu curat, mâine o să fac, am mers la domnul primar să fac o solicitare să se deblocheze postul”, a declarat educatoarea Marcela Udrea.

