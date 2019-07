Motivul pentru care sute de femei din Alba Iulia și-au împodobit bicicletele cu flori

Sute de doamne şi domnişoare cochete, în fuste colorate şi cu flori în păr, au promovat duminică, la Alba Iulia, mersul pe două roţi.

Bicicletele frumos decorate, cu flori şi baloane, au atras toate privirile în timpul paradei.

Participantele au avut de străbătut un traseu de şapte kilometri.

Participantele şi-au decorat bicicletele într-un mod cât mai original, pentru a atrage toate privirile. Apoi, îmbrăcate în fuste, au pornit într-o paradă prin cetatea Alba Carolina.

Femeie: "Am încercat să îmi decorez bicicleta cu ce am găsit pe casa cu flori şi un ţiul ca şi fustiţă."

Femeie: "Mi-am împodobit bicicletă, mi-am pus o fustă şi am pornit în cetate să participa la skirt bike."

Fetiţă: "Am luat bicicleta lui mama şi am pregătit-o ca să fie frumoasă."

O tânără a muncit câteva ore bune ca să îşi decoreze bicicleta cât mai frumos, cu baloane viu colorate.

Femeie: "Am zis să fie ceva inedit, să fie altfel, noi suntem fetiţele cu baloanele, ea are coada de piscica şi eu am o coadă de păun."

La parada şi-au făcut apariţia şi câteva femei care purtau îi tradiţionale.

Skirt Bike a ajuns la cea de-a şasea ediţie, iar de la an la an tot mai mult femei se înscriu în cursă, pentru a arăta ca reprezentanţele sexului frumos pot fi graţioase şi pe două roţi.

Iulia Gus, organizator: "Ne bucurăm să fie cea mai numeroasă ediţie şi avem şi cel mai lung traseu de 7 km. Tema din acest an este " flori, fete şi biciclete", aşa că toată lumea a fost încurajată să vină cât mai colorat cu bicivletele decorate. Vrem să încurajăm mersul pe bicicletă."

La Alba Iulia au fost amenajaţi peste 11 km de piste de biciclete, care străbat şanţurile cetăţii, dar şi zona dealului Mamut, unde traseul oferă o privelişte spectaculoasă deasupra oraşului.

