Motivul care Gigi Becali cere să fie reabilitat în instanță. S-a dus chiar la judecătorul care l-a condamnat

George Becali scapă de obligația de a-i plăti juristului de la clubul sportiv al Armatei 30.000 de euro daune morale. Cel puțin deocamdată.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis rejudecarea procesului pe care Florin Talpan îl câștigase inițial, după ce s-a declarat revoltat de declarațiile finanțatorului FCSB.

Tot la instanța supremă, Becali a cerut să fie reabilitat, după cele trei condamnări care l-au trimis după gratii aproape doi ani.

Instanța supremă l-a condamnat pe George Becali în trei dosare: "Valiza" , schimbul de terenuri cu MAPN și cel al sechestrării hoților care i-au furat mașina. A primit o pedeapsa totală de trei ani și jumătate, dar în aprilie 2015, a fost eliberat după un an și zece luni detenție.

El a cerut să fie reabilitat unui complet din care făcea parte chiar unul dintre judecătorii care l-au trimis după gratii în 2013.

Miza este una uriașă: Becali își dorește să poată vota din nou, dar și să aibă dreptul de a candida.

George Becali: „A fost și o bucurie că ... Ionuț matei m-a condamnat dar nici nu mi-a dat mult. Când dădea 10 ani, mie mi-a dat doi. A fost și o bucurie să îl văd. Eu am spus că au trecut patru ani de la executarea pedepsei. Și am făcut faptele de caritate pe care le-am făcut și consider că m-am reabilitat și m-am îndreptat.”

Până atunci însă, la instanța supremă și-a revăzut un vechi prieten, pe omul de afaceri Adrian Porumboiu, care avea la rândul său un proces, dar și un adversar, pe juristul clubului sportiv al armatei Steaua București.

Colonelul Florin Talpan l-a dat în judecată pe Becali în urmă declarațiilor făcute de-a lungul timpului și i-a cerut un milion de euro daune morale.

Dacă prima instanța a decis despăgubirea cu doar 1.000 de euro, Curtea de Apel a majorat suma la 30.000, însă Instanța Supremă a decis rejudecarea procesului.

Col. Florin Talpan, juristul CSA Steaua: „Chiar azi în ședința de judecată a continuat atacurile impotriva mea. Să răspundă și să plătească.”

Pe lângă procesul care se va rejudeca, George Becali și Florin Talpan se războiesc în justiție și pentru marca Steaua.