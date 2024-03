Momentul în care un bărbat este bătut brutal de mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare | VIDEO

Imaginile uluitoare au fost capturate de un șofer în trafic și distribuite ulterior de o publicație locală din Dâmbovița.

Urmăriți VIDEO AICI

Un bărbat a fost victima unui atac violent ce a avut loc în Ploiești, miercuri după-amiază. Conform relatării unei rude a victimei, acesta se afla într-un vehicul de ride-sharing când a fost blocat în trafic de două mașini, din care au coborât mai mulți indivizi înarmați cu bâte și topoare.

„Indivizii au pătruns în mașină și l-au agresat pe vărul meu cu brutalitate, spărgând în același timp geamurile autoturismului. Șoferul de pe Bolt nu a putut interveni, fiind și el amenințat cu violența. Atacatorii au plecat doar după ce l-au lăsat sângerând și i-au furat un lanț de aur și un ceas”, a relatat un membru al familiei victimei pentru Observatorul Prahovean.

La fața locului au sosit imediat mai multe echipaje de Poliție și ambulanțe SMURD, iar victima a fost transportată la spitalul județean de urgență din Ploiești pentru îngrijiri medicale.

Incidentul a fost filmat de un șofer din Dâmbovița, care se afla în trafic, și imaginile au fost trimise ulterior publicației locale Gazeta Dâmboviței.

Victima face parte dintr-o familie care susține că a fost nevoită să fugă în străinătate acum doi ani, după ce a primit amenințări cu moartea.

„Acum doi ani, am fost presați să plătim o taxă de protecție, iar apoi am fost amenințați cu moartea de către un clan din Radu de la Afumați. Am încercat să depunem plângere la Poliție, dar ne-au sfătuit să nu o facem. De teama pentru viețile noastre, am decis să fugim din țară. Cu două săptămâni în urmă, aceiași agresori au vandalizat mașina părinților mei, iar deși au fost identificați pe camerele de supraveghere, încă nu s-a întreprins nimic”, a transmis un membru al familiei victimei.

Sursa: Observatorul Prahovean
Dată publicare: 07-03-2024 15:49