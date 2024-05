Momentul în care este găsit cadavrul Raisei, surprins în imagini. Rudele au încercat să-i ducă pe anchetatori pe piste false

Raisa fusese dată dispărută de 24 de ore. Martorii care au văzut trupul fetei au relatat că aceasta prezenta urme de violență. Suspect în acest caz este că mai mulți oameni au încercat să ducă pe piste greșite echipele care o căutau pe cea mică.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional!

Au apărut secvențe din timpul căutărilor Raisei, când toată lumea spera că fetita este încă în viață, deși trecuseră aproape 24 de ore de la dispariția ei.

A fost surprins și momentul în care copila de doi ani și jumătate este găsită într-o zonă cu vegetație deasă, aflată la câteva sute de metri de locuința bunicilor care aveau grijă de ea.

Cei care au văzut-o pe Raisa au spus că fata avea urme de violență pe corp.

Mai multe persoane, unele din familia Raisei, au fost duse la audieri și un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj a preluat conducerea anchetei.

Au fost chemați și specialiști de la Institutul de Criminalistică din București. Se verifică dacă fetita și-a pierdut viața în locul unde a fost găsită sau trupul ei a fost adus acolo - pentru că prin zona respectivă mai trecuseră echipele de căutare.

Participant la căutări: „Numai aici a stat drona, în zona aceasta. Numai aici a stat drona și elicopterul. Am căutat toată noaptea pe aici, toată zona asta a fost împânzită”.

Suspect este și faptul că unele persoane din familia Raisei ar fi încercat să ducă pe piste greșite echipele Centrului Național de Educare Canină, chemate să ajute la căutări cu opt câini. Acestea ar fi adus o bluză care ar nu ar fi aparținut Raisei.

Reprezentant al Centrului Național de Educare Canină: „Din punctul meu de vedere am fost puțin induși în eroare în funcție de informațiile pe care le-am primit. Am aflat foarte târziu care sunt punctele zero unde stă copilul. Problema a fost până când ne-au lăsat să intrăm și să căutăm corect”.

Semne de întrebare ridică și faptul că rudele fetei au spus ințial că aceasta ar fi disparut din fața locuinței unei mătuși dar - ulterior - în anchetă au fost descoperită o cameră de supraveghere care ar fi filmat-o pe Raisa când intra în curtea casei.

Reporter: Ar fi putut cineva să îi facă rău?

Marin Galiceanu, vecin: „S-ar putea, că singură nu murea”.

Trupul Raisei a fost dus la Serviciul de Medicină Legală din Dolj. Până ca un legist să se pronunțe, se vorbește tot mai mult de o crimă.

Tânără: „Vă dați seama că e ceva dubios. Am auzit că ar fi și violată”.

Localnic: „E faptă intenționată care a făcut. Să se ia amprentele la fiecare și să se depisteze ăsta care a fost agresorul”.

Raisa era crescută de bunici și, uneori, mai statea și cu o mătușă. Mama ei este plecată la muncă în Marea Britanie. Despre tatăl ei nu se știe nimic.

