Momentul impresionant în care israelienii au ”înghețat” timp de 2 minute. VIDEO

În cele două minute, traficul s-a oprit, şoferii ieşind din maşini şi stând drepţi, cu capetele plecate, în amintirea victimelor Holocaustului. În piețe sau în magazine, după declanșarea sirenelor, oamenii s-au oprit din ce făceau.

Israel comes to a standstill with a two-minute siren wailing across the country in remembrance of the six million Jewish victims of the Holocaust. https://t.co/7DjsddbWjJ pic.twitter.com/cXjx2M1a6f