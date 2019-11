Alertă în Buzău, după ce dintr-un tren a început să curgă acid clorhidric

A fost alertă în judeţul Buzău, după ce dintr-un vagon-cisternă al unui tren de marfă a început să curgă acid clorhidric, o substanţă extrem de periculoasă.

La faţa locului au ajuns imediat pompieri, poliţişti, jandarmi, dar şi o echipă de apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, care a verificat gradul de poluare din jurul vagonului.

Mecanicul trenului de marfă a oprit garnitura, care avea în total 34 de vagoane, dintre care trei cisterne, în halta Zoița dintre Buzău şi Râmnicu Sărat, pentru a permite trecerea trenurilor de călători. A descoperit însă că din primul vagon de după locomotivă exista o scurgere de acid clorhidric, o substanţă toxică şi extrem de periculoasă, şi a dat imediat alarma.

Mecanicul trenului: „Dându-mă jos să fac revizie la locomotivă am văzut că ţâşnea lichid gălbui din vagon. Mi-am făcut datoria, am anunţat impiegatul, am anunţat conducerea OTF, am anunţat la 112, am izolat zona, am asigurat trenul."

Pompierii au ajuns de urgenţă la faţa locului, iar circulaţia în zona staţiei a fost oprită.

Vasile Prahoveanu, ISU Buzău: „S-au luat primele măsuri, în speţă s-a impus o zonă de securitate de 100 de m în jurul vagonului astfel încât să nu apară niciun fel de problemă."

De asemenea, niciun tren nu a mai circulat pe magistrata 500 Buzău - Râmnicu Sărat, garniturile fiind oprite temporar în gările Buzău, Râmnicu Sărat şi Boboc.

Pentru a fi siguri că nu este niciun pericol, a fost solicitat şi un echipaj de Apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară, care să verifice gradul de contaminare din jurul vagonului. Apoi acesta a fost desprins de restul garniturii şi transportat într-o zonă izolată, pentru ca încărcătura să fie mutată în alte recipiente sigure.

Între timp, trenurile oprite în gările de pe traseu s-au pus din nou în mişcare. Însă din cauza acestui incident, întârzierile celor cinci trenuri care mergeau în direcţii precum Iaşi sau Suceava au însumat 750 de minute.