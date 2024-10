Moartea unui bărbat căzut într-un canal neacoperit din Iași e o ”chestiune” pentru oficiali. A suferit o rană gravă la cap

În zonă, primaria reabilitează străzile de aproape doi ani, iar potrivit celor din cartier, acel canal nu era nici acoperit, nici semnalizat.

Bărbatul de 56 de ani locuia în cartierul Țicău, la nici 100 de metri de canalul plin cu apă, în care a căzut, pe întuneric. Un vecin l-a găsit fără suflare.

Martor: ”Era aici, săracul, cu fața în jos, în partea de sus, cu picioarele îndoite, s-o fi lovit de țeava asta. Era bun de pus un capac, un grătar, cât de cât era bună o dală. Poate s-o fi împiedicat, Dumnezeu știe! Ori s-o fi ferit de vreo mașină, ceva”.

Vecin: ”Chiar duminică, am avut nevoie de ajutorul vecinului Cristi. Și a fost ultima dată când l-am văzut. Când am ajuns acasă, soția îmi spune: ”a murit Cristi”. A fost un șoc, un om bun, muncitor”.

Medicii legițti au făcut autopsia și spun că moartea victimei a fost provocată de o lovitură puternică la cap. Poliția a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

Canalul face parte dintr-o lucrare de reabilitare realizată de o firmă angajată de primărie. Construcția a început acum doi ani și nici acum nu este terminată.

”Reporter: Canalul avea vreodată capac?

Vecină: Nu.

Reporter: Așa este de când îl știți sau de când au refăcut strada?

Vecină: Da, de când s-a făcut strada. M-am speriat, dar chiar că m-am speriat. Ditamai om, să vii cu capul în jos”.

”O să facem ceva pro bono, să nu se mai întâmple chestiuni de genul ăsta”

Cei din primărie spun că nu făcuseră recepția lucrărilor.

”Sebastian Buraga, purtător de cuvânt Primăria Municipiului Iași: Constructorul e responsabil, conform contractului, să aibă grijă ca lucrările să se desfășoare în siguranță.

Reporter: Acel canal ar fi trebuit să aibă un capac?

Sebastian Buraga, purtător de cuvânt Primăria Municipiului Iași: Cu siguranță trebuia să aibă și un sistem de avertizare, dacă nu, un sistem de siguranță, prin care nicio persoană să nu poată fi pusă în pericol”.

Firma indicată de primărie a susținut că, la rândul său, încredințase lucrarea altei societăți. Reprezentantul acesteia spune că...

”Paul George Drăniceanu, administrator firmă construcții: Semnalizat, nu era, respectivul cămin.

Reporter: Ar fi trebuit să semnalizați acest canal, dinainte să se întâmple acest incident?

Paul George Drăniceanu, administrator firmă construcții: Dimensiunea lor nu impune acest lucru, nu este un cămin de adâncimi mari, așa au fost, așa sunt. Nu am avut o altfel de dispunere, o să facem noi ceva mai mult pro bono, să nu se mai întâmple chestiuni de genul ăsta”.

Polițiștii continuă ancheta. Dacă vor stabili că moartea bărbatului a fost provocată de căderea în canalul neacoperit, atunci vor chema la audieri pe toți cei responsabili de lucrare.

