Moarte cumplită pentru un motociclist, în București. Ce s-a întâmplat

Sfârșit brutal marți noapte în Capitală pentru un motociclist de 26 de ani. Tânărul a izbit cu putere o mașină care i-a apărut în față într-o intersecție în care el avea prioritate, după cum spun polițiștii.

Două persoane aflate în autoturism au suferit răni, iar una dintre ele a fost transportată la spital.

Accidentul a avut loc după miezul nopții într-o intersecție din Capitală.

Primele date arată că șoferul, angajat al unei companii de ridesharing, a înaintat fară să îi acorde prioritate motociclistului, după cum îl obliga indicatorul de circulație.

Iar tânărul de 26 de ani, aflat pe două roți, nu a mai reușit să evite autoturismul.

Martoră: "Eram la balcon și am auzit motocicleta, nu făcuse niciun accident până atunci și dintr-odată am auzit o bubuitură, am zis, coborâm instant. Și motociclistul pe jos, cei din mașină nu au avut nimic. Când am coborât noi da, mai mult ca sigur a sărit peste mașină că motocicleta era pe o parte și motociclistul pe cealaltă”.

I s-a declarat decesul la spital

În urma impactului, motociclistul în vârstă de 26 de ani a suferit răni extrem de grave.

Daniela Mănescu, medic la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca: "Motociclist, la ajungerea PA-ului în stop cardio respirator, fără puls, au început manevre până la ajungerea noastră, în momentul când l-am preluat am început cu manevre avansate, din păcate leziunile au fost incompatibile cu viață și s-a declarat decesul”.

Două persoane aflate în mașină au fost rănite ușor. Una dintre ele a refuzat transportul la spital.

Inspector principal Claudiu Costea, Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti: "Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0. Pe parcursul efectuării cercetării la fața locului traficul rutier a fost restricționat pe Bld. Iuliu Maniu, sensul de mers către str. Lujerului".

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările.